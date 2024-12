Le PSG victime d'un sale coup avec Nuno Mendes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A un an et demi de la fin de son contrat avec le PSG, Nuno Mendes donne de grosses inquiétudes aux dirigeants parisiens. Jorge Mendes, agent du défenseur, pourrait faire un coup tordu.

Nuno Mendes ne figure pas dans le groupe de Luis Enrique pour le match au sommet à Monaco, mais cette absence n'est pas une sanction comme cela est le cas pour Randal Kolo Muani, puisque le défenseur international portugais est touché à la cuisse. Mais le cas de Nuno Mendes commence à agiter les coulisses du Paris Saint-Germain, car si on annonce depuis des semaines sa prolongation imminente, le joueur de 22 ans n'a pas signé l'offre transmise par Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'ancien joueur du Sporting est en position de force et son agent, le célèbre Jorge Mendes, le sait très bien. Justement, ce dernier pourrait jouer un sale tour au PSG, comme l'affirme Florian Plettenberg, célèbre spécialiste du mercato.

🚨🆕 Manchester United remain strongly interested in Nuno #Mendes as revealed in our show three weeks ago ✔️



⚠️ Paris Saint-Germain want to extend with Mendes beyond 2026, but I’ve been told that it is currently not planned for him to sign soon, as there are many top suitors.… pic.twitter.com/EBKb9yyWpB — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 18, 2024

Le journaliste allemand de Sky Sports révèle que Jorge Mendes, qui est également le représentant de Ruben Amorim, pourrait pousser Nuno Mendes dans les bras de Manchester United, maintenant que l'entraîneur portugais est aux commandes des Red Devils. « Le Paris Saint-Germain veut prolonger avec Mendes au-delà de 2026, mais on me dit qu'il n'est actuellement pas prévu qu'il signe prochainement, car il y a beaucoup de prétendants de premier plan. Mendes et Amorim partagent la même agence, et Manchester United est au courant de la situation de Mendes ! Mendes, 22 ans, et Theo Hernandez sont actuellement les deux options d'arrière gauche préférées de ManUtd si Alphonso Davies prolonge son contrat avec le Bayern Munich », précise Florian Plattenberg.

Depuis plusieurs jours, des sources proches du PSG annoncent que Nuno Mendes sera bien dans la liste des prolongations qui devraient être bientôt officialisées. Mais cela n'arrive pas, et tout comme Gianluigi Donnarumma, on peut se demander si tout cela n'est pas de l'intox plus que des infos. Car Jorge Mendes n'est jamais aussi féroce que lorsqu'il se sait en position de force. Et c'est le cas concernant le défenseur international portugais.