Le PSG prépare trois énormes annonces

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la seconde pour prolonger certains joueurs cadres de son effectif. Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont bien partis pour continuer l'aventure dans la capitale.

Luis Enrique est satisfait de l'effectif qu'il a à disposition et n'hésite jamais à le rappeler publiquement. La saison dernière, l'Espagnol avait réalisé de belles choses, avec un triplé national et une demi-finale en Ligue des champions. Certains joueurs avaient marqué des points à ses yeux, dont Vitinha. D'ailleurs, le milieu de terrain portugais ne voit pas son avenir ailleurs qu'au PSG. Selon les informations de Fabrice Hawkins, l'ancien du FC Porto est tout proche d'avoir trouvé un accord avec le club de la capitale pour étendre son bail jusqu'en 2029. Une belle satisfaction pour toutes les parties. Mais le Portugais ne devrait pas être le seul à prolonger son aventure au Paris Saint-Germain.

Le PSG passe la vitesse supérieure, énorme signal envoyé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Ferreira (@vitinha)

En effet, les champions de France ont aussi accéléré pour garder Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Le Marocain et le PSG ont trouvé un accord de principe, alors que son contrat expire en juin 2026. Enfin, concernant le crack portugais, aussi en fin de contrat en 2026, les discussions avancent et un accord est espéré avant la fin de saison. Attention cependant à ne pas trop trainer car l'ancien du Sporting est très courtisé, toujours d'après Fabrice Hawkins. De bonnes nouvelles donc si tout se boucle pour le Paris Saint-Germain et les joueurs cités. Une belle ossature pour l'avenir avec des joueurs qui connaissent bien le club et son atmosphère particulière. Un message important aussi envoyé sur le projet de Luis Enrique. A noter qu'une autre prolongation pourrait aussi arriver, à savoir celle de Gianluigi Donnarumma, même si ses performances prochaines, surtout en Ligue des champions, seront décisives pour le portier italien.