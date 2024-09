Le PSG veut chiper un jeune de 15 ans au Barça

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Au PSG comme ailleurs, Luis Campos reste fidèle à ses principes. Le Portugais a un œil sur chaque jeune pépite du football mondial et ne recule devant rien pour les transférer. Sa dernière trouvaille est au Mexique mais le Barça se met déjà en travers de son chemin.

La valeur n'attend pas le nombre des années. Une citation vieille de plusieurs siècles mais parfaitement adaptée au football moderne. Les grosses écuries rivalisent entre elles pour dénicher la pépite du futur et surtout dès le plus jeune âge possible. Le PSG n'est pas en reste dans ce domaine puisqu'il a confié son mercato à un professionnel dans ce domaine Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG raffole notamment des jeunes pousses des championnats ibériques et sud-américains. Son dernier coup de cœur s'appelle Gilberto Mora.

Un PSG-Barça pour un jeune de 15 ans

Ce jeune milieu offensif mexicain évolue dans les équipes de jeunes du Club Tijuana. International U16 mexicain, il n'a que 15 ans. Convaincu de son potentiel, le PSG veut le recruter au plus vite selon les informations du site anglais Caughtoffside. Cependant, le club parisien est loin d'avoir la voie libre dans ce dossier. Il va falloir prendre le dessus sur le FC Barcelone qui est le favori numéro 1 dans ce dossier.

‼️💥🔜 GILBERTO MORA ¿CON DESTINO CULÉ?



La joven joya de 15 años del Tijuana, recibió una invitación formal por parte del Barcelona para volar a España e iniciar un período de prueba dentro de La Masía. La decisión del club mexicano fue un sí, ahora todo depende de lo que quiere… pic.twitter.com/UjBs3BIleN — 90min en Español (@90minEspanol) September 20, 2024

En effet, les Blaugranas sont bien plus avancés que les Parisiens concernant Gilberto Mora. Les dirigeants catalans ont déjà discuté avec les parents de l'adolescent mexicain, lequel a même été invité à visiter les installations du FC Barcelone et à suivre un match du FC Barcelone en Liga. Une approche concrète pour un club qui possède en plus un passif intéressant avec les joueurs mexicains. Rafael Marquez a été un cadre défensif du Barça pendant les années 2000. Tauliers de la sélection mexicaine et stars au pays, Giovani et Jonathan Dos Santos ont eux été formés à la Masia. Le PSG est prévenu. S'il veut Gilberto Mora, il doit agir sans tarder.