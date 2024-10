Le PSG va recruter le roi du mercato italien ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Afin de renforcer sa cellule de recrutement autour de Luis Campos, le Paris Saint-Germain s'apprête à recruter celui qui est considéré comme l'un des meilleurs dénicheurs de talents en Italie.

Ce n'est pas une star du football, et son nom est inconnu en France, à l'exception de ceux qui suivent avec attention la Serie A. Michele Fratini, c'est de lui qu'il s'agit, a été désigné en Italie meilleur découvreur de talent trois années consécutivement en 2022, 2023 et 2024. Et à en croire le site CalcioMercato, le Paris Saint-Germain va tout faire pour que le scout italien rejoigne la cellule recrutement actuellement dirigée par Luis Campos. Même s'il a également des contacts avec l'AS Rome, Michele Fratini est très tenté par le challenge que le PSG peut lui offrir, et la possibilité de devenir le chef scout des champions en France en Italie grandit de jour en jour, à en croire notre confrère transalpin.

On a souvent reproché à Luis Campos de surtout confier le mercato du Paris Saint-Germain à Jorge Mendes, au point de faire du club de la capitale le Portugal Saint-Germain, et en faisant signer Michele Fratini, le PSG pourrait ainsi s'ouvrir à l'Italie, même si Pasquale Sensibile est déjà en place depuis deux ans, mais gère plutôt le mercato que la détection de talents. Leonardo avait montré avec le recrutement de Marco Verratti qu'il y avait énormément de pépites à dénicher de l'autre côté des Alpes, pour peu qu'on sorte un peu des sentiers battus?

C'est dans cet esprit que Nasser Al-Khelaifi aurait donné son feu vert à Luis Campos pour que ce dernier recrute Michele Fratini. A l'heure ou le Paris SG veut en finir avec le régime des stars, mais plutôt s'offrir les meilleurs jeunes, cette signature du roi des scouts italiens ne serait pas si choquante que cela. A voir si la Roma aura des arguments à opposer pour le convaincre de dire oui à son offre et non à celle du français.