Le PSG va exploser le Real, l’Espagne l’annonce

Après le match aller remporté par le PSG, l'Espagne ne croit pas le Real Madrid capable d'inverser la tendance en Ligue des Champions.

Le PSG arrivera à Madrid après le week-end pour préparer son match capital face au Real Madrid, avec au bout un quart de finale de Ligue des Champions, et déjà, idéalement, un bel outsider de passé. Pour cela, il faudra tenir l’avantage d’un but acquis à l’aller, dans une rencontre à sens unique mais où il avait fallu attendre la dernière minute pour voir Kylian Mbappé ouvrir le score. 1-0, l’avantage est donc maigre, mais le PSG n’aura aucun mal à le tenir, et même à aggraver la marque. C’est le pronostic d’un journaliste espagnol qui se montre sans pitié en ce qui concerne à ses yeux la différence entre les deux équipes. Interrogé par le journal AS, Juan Gaya ne voit pas une seule seconde le Real faire trembler le Paris SG. Une référence au jeu bien timoré mis en place par Carlo Ancelotti, aux individualités qui sauvent l’équipe, sans compter les absences au milieu de terrain qui se profilent (Casemiro suspendu, Kroos incertain).

Verratti ne fera qu'une bouchée de Valverde

« Pour l’instant, on ne voit pas le vrai niveau du Real Madrid. Les exploits de Karim Benzema et Vinicius Junior peuvent sauver l’équipe contre Alavès, mais même pas contre la Real Sociedad. Valverde n’a pas le niveau pour rivaliser avec le milieu de terrain du PSG. Verratti lui est cinq fois supérieur. Cela peut faire très mal et se terminer par un 3-0 pour Paris », a lancé celui qui est notamment journaliste pour Radio Marca. Un constat très sec, et pour lequel le PSG signerait sans aucun doute. Surtout que le Real Madrid a au moins montré au match aller, qu’avec sa défense et Thibaut Courtois, il ne se permettait pas souvent d’encaisser autant de buts. A moins que le PSG, avec Messi, Neymar et Mbappé, ne se régale lors de ce match, à l’image de la démonstration effectuée au FC Barcelone la saison passée, avec une victoire 4-1 qui a marqué les esprits.