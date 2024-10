Le PSG va climatiser l'Europe, Hakimi s'emballe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions, le PSG affronte Arsenal à l'Emirates Stadium. Un choc très attendu entre deux équipes joueuses et ambitieuses.

Le PSG aura un rendez-vous très important à gérer ce mardi soir à Londres face à Arsenal. Le club de la capitale sera en plus amputé de certains joueurs, dont un Ousmane Dembélé écarté pour des raisons disciplinaires. Qu'à cela ne tienne, les champions de France s'avanceront à l'Emirates Stadium pour gagner. Luis Enrique compte sur ses troupes pour se surpasser et trouver la clé. Surtout que son équipe pratique un jeu assez flamboyant depuis le début de la saison. En tout cas, Achraf Hakimi prend beaucoup de plaisir à évoluer sous les ordres de l'Espagnol. Et pour lui, le PSG a de quoi faire peur à toutes les équipes de la Ligue des champions.

Hakimi a hâte d'en découdre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Ce lundi en conférence de presse, le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain a en effet affiché sa grande confiance avant d'affronter Arsenal, quitte à envoyer un message clair à la formation de Mikel Arteta : « Le PSG est une équipe respectée en Europe, c'est une équipe avec de grands joueurs et je suis certain qu'aucune équipe n'a envie de jouer contre le PSG. C'est une équipe difficile à jouer. C'est un match entre deux équipes très fortes. Nous savons que c'est une équipe difficile à jouer sur les coups de pied arrêtés. Nous sommes concentrés sur cet aspect car nous savons que c'est un de leurs points forts. On sait que tous les matchs sont très intenses et que tous les matchs sont importants. Nous savons qu'Arsenal joue un petit peu comme Gérone et aime avoir le ballon pour aller de l'avant. Les deux équipes voudront montrer leur personnalité ». Afin de continuer à briller avec le PSG, Hakimi devra être l'un des leaders parisiens à Londres ce mardi soir. Et il devra le faire sans la présence de son acolyte Ousmane Dembélé.