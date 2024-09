Le PSG va avoir droit au Fabian Ruiz de l'Euro 2024

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

En difficulté avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, Fabian Ruiz a profité d’un Euro de très bonne facture avec l’Espagne pour revenir en confiance dans la capitale. Selon cet ancien joueur du PSG, l'ancien de Naples a désormais toutes les cartes en mains pour s’imposer.

Fabian Ruiz va peut-être réussir à retourner l’opinion générale au Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée au sein du club de la capitale contre 22,5 millions d’euros en provenance de Naples il y a deux ans, le milieu de terrain espagnol a peiné pour convaincre les supporters et les observateurs du football qu’il avait sa place dans le onze de départ. D’ailleurs, sa relation avec Luis Enrique au fur et à mesure de la saison dernière s’est dégradée alors que les deux hommes se connaissent depuis la sélection. Néanmoins, son Euro 2024 avec la Roja fut de toute beauté (2 buts et 2 passes décisives en 6 matchs), ce qui peut relancer son aventure au PSG. Ancien milieu de terrain du club, Mohamed Sissoko estime désormais que Fabian Ruiz a ce qu’il faut pour être un titulaire indiscutable aux yeux de son coach.

Sissoko croit en Fabian Ruiz

Lille-PSG : nouveau statut, reprise tardive et concurrence… Fabian Ruiz, un champion d’Europe à la relance

Celui qui est passé par le Paris Saint-Germain au début de l’ère qatarie entre 2011 et 2013 estime que désormais, le rayonnement du joueur de 28 ans dans cette compétition internationale doit lui permettre de prendre du gallon dans le groupe parisien : «Moi je le vois comme un titulaire Il revient avec un autre statut et a prouvé qu’il était un joueur avec de la qualité dans les moments qui comptent. Si on retrouve le Fabian Ruiz de l’Euro, qui est décisif, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va être un élément important pour le PSG cette saison. D’abord c’est un gaucher, tous les joueurs qui jouent au milieu sont droitiers. Il a de l’expérience sur les grands matchs, une qualité de jeu long et se projette bien. Depuis quelques mois, on sent qu’il est en confiance et que c’est pour ça qu’il brille», a-t-il analysé ces dernières heures. Sous contrat à Paris jusqu’en 2027, il s’agit probablement de sa dernière chance pour montrer qu’il peut avoir sa place dans un projet à moyen terme.