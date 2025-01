Le PSG terrorise le Real, Pérez sort l'arme ultime

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’intérêt du PSG pour Rodrygo enflamme l’Espagne, qui prend très au sérieux l’offensive à venir du club de la capitale pour la star brésilienne. D’autant que le Qatar est prêt à frapper fort pour parvenir à ses fins.

Chasser le naturel et il revient au galop. Durant près d’un an, le Paris Saint-Germain a fait le pari d’une équipe sans star avec le départ de Kylian Mbappé et l’arrivée pour le remplacer numériquement de Désiré Doué. Le vent est doucement en train de tourner pour le plus grand bonheur des supporters parisiens, qui ont accueilli il y a quelques jours le crack napolitain Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 70 millions d’euros. L’international géorgien pourrait être imité par une deuxième star en attaque l’été prochain, Rodrygo.

Artisan majeur des nombreux succès du Real Madrid ces dernières saisons, l’international brésilien ressemble davantage à une variable d’ajustement pour Carlo Ancelotti à présent, depuis la signature de Kylian Mbappé, ce dont veut profiter le PSG. Une tendance une fois de plus confirmée ce mardi par les informations du site Real Madrid Exclusivio. Et alors que depuis plusieurs jours, un intérêt de Paris et une possible offre à hauteur de 100 millions d’euros étaient évoqués, le média pro-Real apporte quelques précisions. Conscient de la volonté de Florentino Pérez de conserver son joueur et de la concurrence féroce dans ce dossier, le Paris Saint-Germain serait prêt à augmenter son offre à hauteur de 150 millions d’euros afin de faire de Rodrygo la star de son prochain mercato estival.

Le Real demande un milliard au PSG

Un énorme effort de la part du Qatar, qui pourrait également offrir un contrat colossal au Brésilien de 24 ans avec un salaire nettement revu à la hausse par rapport à ses émoluments actuels dans la capitale espagnole. Si on ignore encore l’avis du joueur sur cet intérêt parisien, la position du Real Madrid reste en revanche très ferme. Selon le média merengue, l’actuel leader de la Liga ne veut pas entendre parler d’un départ de Rodrygo et invite le PSG et les autres clubs intéressés à activer sa clause à un milliard d’euros s’ils sont vraiment prêts à tout pour le recruter. Une réponse qui a de quoi refroidir le Paris SG, qui n’a toutefois pas renoncé à Rodrygo et qui espère pouvoir convaincre le joueur de faire pression sur le Real Madrid. Une énorme mission pour Luis Campos afin de faire venir un joueur totalement Luis Enrique-compatible.