Le PSG tente le gros coup Raphaël Varane

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est à la recherche d'un nouveau défenseur depuis la blessure de Milan Skriniar. Des profils plaisent beaucoup à la direction francilienne.

Le club de la capitale sait que tous les détails compteront en cette seconde partie de saison. Comme souvent à cette période de l'année, le PSG doit faire face à des blessures. Le secteur défensif est mis à mal et Luis Enrique veut du renfort avant la fin du marché des transferts hivernal. La récente blessure de Milan Skriniar a obligé les champions de France à revoir leurs plans alors qu'ils venaient à peine de recruter Lucas Beraldo. Si la piste Kevin Danso est une possibilité, Lens semble vouloir fermer la porte. Du coup, le PSG lorgne sur d'autres profils. Et l'un d'eux a de quoi faire parler.

Varane, la bonne pioche du mercato du PSG ?

🚨 Exclu avec @TeamWSports 🚨 Le #PSG réfléchit à la piste #Varane pour renforcer sa défense. #ManchesterUnited pourrait le céder pour 20-30 M€. Salaire évolutif en fonction des performances. Pas d’offre à ce jour mais dossier en réflexion. #Mercato pic.twitter.com/kRa4iwAU4M — Seb Ecrivain Foot (@SebEcrivainFoot) January 9, 2024

Selon les informations de Sébastien Vidal, le PSG est intéressé par la possibilité de recruter Raphaël Varane. Le champion du monde français cherche une porte de sortie pour quitter Manchester United et un nouveau défi à Paris pourrait être idoine pour lui et sa famille. « Exclu avec TeamWSports ! Le PSG réfléchit à la piste Varane pour renforcer sa défense. Manchester United pourrait le céder pour 20-30 M€. Salaire évolutif en fonction des performances. Pas d’offre à ce jour mais dossier en réflexion », indique notamment le journaliste proche des actualités autour de la Premier League. Reste à savoir jusqu'où ira cette piste assez XXL pour le PSG, qui sait que de l'expérience est aussi souhaitable pour tenter d'aller loin dans toutes les compétitions. A noter que le club de la capitale pourrait aussi sauter sur l'occasion concernant un nouveau latéral droit si Nordi Mukiele filait au Bayern Munich. Si officiellement, les Franciliens cachent leur jeu, en interne, tout le monde travaille pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Et ce mois de janvier n'a certainement pas livré toutes ses surprises.