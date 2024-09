Le PSG surmonté, Ekitike veut devenir le nouveau Neymar

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après son passage décevant au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike retrouve le sourire en Allemagne. L’attaquant français brille avec l’Eintracht Francfort et prend exemple sur son ancien coéquipier Neymar.

C’est certain, Hugo Ekitike n’a pas marqué les esprits au Paris Saint-Germain. L’ancien joueur du Stade de Reims avait été barré par une intouchable concurrence pour sa première saison dans la capitale. En tant que jeune talent prometteur, il était forcément difficile pour lui d’exister dans l’ombre de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Puis l’international Espoirs français, poussé vers la sortie, avait refusé de servir de monnaie d’échange pour le transfert de Randal Kolo Muani, provoquant la colère du président Nasser Al-Khelaïfi et sa mise à l’écart à l’été 2023.

Ekitike n'a jamais perdu confiance

Cet épisode n’a pourtant jamais affecté l’optimisme d’Hugo Ekitike. « J’ai toujours été un type sûr de moi, a confié l’attaquant relancé à l’Eintracht Francfort, interrogé par Sky Sport. Bien sûr, on s’inquiète quand on n’a pas de temps de jeu. Mais je me fais confiance. De plus, j’ai toujours ressenti la confiance de mes coéquipiers et de l’entraîneur. » Hugo Ekitike garde néanmoins de bons souvenirs de son passage à Paris, à commencer par l’opportunité de côtoyer la « MNM ».

« J’ai toujours été impressionné quand je jouais avec eux, a-t-il raconté. Ils sont à un autre niveau. Ils essaient toujours de faire de leur mieux. Je travaille dur pour devenir ainsi. » Le flop parisien rêve surtout d’imiter les gestes de Neymar qu’il désigne comme son idole. « En matière d’élégance, mon joueur préféré est Neymar. Je pourrais passer des heures à regarder des vidéos de lui sur YouTube. J’aime m’en inspirer. Ce qu’il fait sur le terrain est incroyable », s’est emballé le natif de Reims même s’il possède un profil bien différent de celui du milieu brésilien.