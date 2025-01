Le PSG sur un crack anglais, Arsenal en panique

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Toujours dans l’optique de recruter de jeunes grands talents du football mondial, le Paris Saint-Germain est entré dans la course à la pépite d’Arsenal, Ayden Heaven. La concurrence des clubs de Premier League risque toutefois d’être féroce.

Dans sa quête de développer et d'exploiter le potentiel des jeunes joueurs, sous le joug d’un Luis Enrique formateur, le Paris Saint-Germain n’est pas en reste de recruter des cracks du football mondial. C’est dans ce sens que Luis Campos a réalisé une grande partie de son recrutement depuis son arrivée en tant que conseiller sportif au PSG. On lui doit par exemple les arrivées de Bradley Barcola, de Joao Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos, Désiré Doué ou encore Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, pour ne citer qu’eux. Dans cette continuité, la direction parisienne a décidé de se pencher sérieusement sur le cas d’Ayden Heaven. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais à Arsenal, on en parle comme d’un immense talent.

Le PSG s'intéresse fortement à Ayden Heaven

Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain fait partie d’une triade de cadors européens qui s’intéressent fortement à Ayden Heaven. La pépite d’Arsenal, qui a découvert le monde professionnel en EFL Cup cette saison en jouant 10 minutes en fin de match, attise les convoitises parisiennes, mais aussi celles de Manchester United et de Manchester City. Défenseur central gaucher, âgé de seulement 18 ans, Heaven est sous contrat avec son club formateur jusqu’en… juin 2025. L’urgence est réelle pour la direction des Gunners qui n’a toujours pas trouvé comment le convaincre de prolonger. Un coup plus qu’intéressant à jouer pour le Paris Saint-Germain ?

Fichajes affirme que le PSG voit en cette pépite anglaise un talent largement capable de s’imposer en Ligue 1, voire plus. Reste à savoir qui parviendra à le convaincre de signer. Si l’appel du pied des deux Manchester est intense, peut-être souhaite-t-il continuer son développement à Arsenal, auquel cas, il faudra rapidement prolonger.