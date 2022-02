Le PSG sort un ultimatum à Paul Pogba

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Paul Pogba sera la priorité du Qatar pour renforcer le milieu de terrain du PSG lors du prochain mercato estival.

Surveillé par la Juventus Turin, Barcelone ou encore le Real Madrid, Paul Pogba devient au fil des semaines une priorité du Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato d’été. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le club de la capitale a fait de l’international français une cible principale alors que Paul Pogba sera en fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison. Comme indiqué par ailleurs, Leonardo entretient d’excellents rapports avec Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, ce qui pourrait faciliter les négociations. Et à en croire les informations relayées ce mardi par le Daily Mail, le Paris SG serait prêt à toutes les folies avec une « méga offre » pour s’attacher les services de Paul Pogba. A condition qu'il se décide vite.

Pogba toujours hésitant sur son avenir...

Des sources proches du dossier insistent sur le fait que Paul Pogba n'a pas encore pris de décision définitive sur son avenir et n'exclut pas de prolonger à Manchester United. Il veut évaluer toutes les options avant de prendre une décision. [@SamiMokbel81_DM] #MUFC pic.twitter.com/S6j2WaNGOQ — Manchester United (@MUnitedFR) February 14, 2022

A ce jour, le champion du monde 2018 n’a toujours pas pris sa décision de manière définitive quant à son avenir selon le tabloïd britannique, qui explique que Paul Pogba se concentre pour l’instant sur sa condition physique alors qu’il revient tout juste d’une blessure l’ayant éloigné des terrains pendant trois mois. De son côté, le Paris SG aimerait que Paul Pogba accélère un peu dans son processus de décision dans la mesure où le Qatar aimerait ficeler ce dossier au plus vite. A l’instar de Kylian Mbappé, le milieu de terrain de Manchester United est autorisé à négocier avec les clubs de son choix et peut d’ores et déjà signé un pré-contrat dans l’optique de la saison prochaine, ce qui rend le PSG particulièrement pressé dans ce dossier. Reste maintenant à voir quel salaire et quelle prime à la signature Paris est prêt à offrir à Paul Pogba, que Manchester United souhaite également refaire signer. Pas de chance pour le PSG, les Red Devils sont eux aussi dotés d’une puissance financière quasiment infinie…