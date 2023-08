Le PSG se réveille brutament pour Elye Wahi

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Révélation de la saison passée en Ligue 1, Elye Wahi est très courtisé sur le marché des transferts. Montpellier demande le prix fort pour son joyau et le PSG se renseigne.

Auteur de 19 buts inscrits dont un quadruplé contre l'OL ainsi que 5 passes décisives, Elye Wahi a été la principale source d'attraction côté Montpellier la saison dernière. À seulement 20 ans, l'attaquant explose tous les records de précocité et impressionne pour son si jeune âge. À tel point que plusieurs clubs européens s'intéressent à lui. Ça a notamment été le cas de Chelsea qui a proposé 28 millions d'euros pour le recruter. Une offre immédiatement refusée de la part du club de l'Hérault qui attend beaucoup plus. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG apprécié particulièrement le profil de Wahi et a commencé à prendre contact avec Montpellier. Paris a déjà essayé de recruter Bradley Barcola, une autre pépite de la Ligue 1, sans réussite.

Elye Wahi affole toute l'Europe, Paris se montre enfin

Déjà auteur de 32 buts en Ligue 1, le natif de Courcouronnes est perçu comme l'un des plus gros talents de l'histoire de Montpellier. L'OM, l'AS Monaco et Arsenal sont d'ailleurs sur ses tablettes depuis longtemps. Bientôt trop gros pour le club de la Paillaide, l'international français avec les Espoirs (6 sélections) est également dans le viseur de l'Eintracht Francfort qui en ferait une priorité si Kolo Muani devait quitter le club allemand. Même constat pour Tottenham en cas de départ d'Harry Kane, pisté par le Bayern Munich. Le PSG a donc une grosse concurrence mais pourrait faire une place à Wahi, surtout si Kylian Mbappé maintient son choix de ne pas prolonger à Paris et de ne pas rejoindre immédiatement le Real Madrid. L'opération sera complexe, tant Montpellier souhaite obtenir une compensation financière historique en vendant Wahi, mais le PSG est désormais à l'affût.