Le PSG se rapproche, son prix grimpe à 45 ME

Attentif à l’éclosion des jeunes talents, le Paris Saint-Germain a repéré une cible potentielle en Argentine. Le club de la capitale, comme le Real Madrid et d’autres écuries européennes, suit les performances de l’ailier Franco Mastantuono. Mais le nouveau prix fixé par River Plate pourrait représenter un obstacle.

Difficile de savoir qui remportera la bataille à distance entre Luis Campos et Antero Henrique. Inquiet, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain soupçonne son compatriote portugais de manœuvrer en coulisse pour chiper sa place. Quoi qu’il en soit, le champion de France en titre ne changera pas sa politique. Malgré le départ annoncé de Kylian Mbappé à la fin de son contrat cet été, l’idée ne sera pas d’empiler les stars dans l’effectif.

La direction francilienne pourrait à nouveau tenter des paris sur l’avenir comme le défenseur central Lucas Beraldo et le milieu Gabriel Moscardo, laissé en prêt au Corinthians jusqu’au terme de la saison. On apprend effectivement que le Paris Saint-Germain garde un œil attentif sur l’Amérique du Sud. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale observe les performances de Franco Mastantuono (16 ans) sans en faire une priorité pour le moment.

Real Madrid have sent their scouts to follow Franco Mastantuono several times and there's a plan to do the same again in the near future.



River Plate gem, being monitored by scouts of several clubs like PSG (not a priority now) and Chelsea.



New release clause: €45m.