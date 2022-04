Le PSG se plante, la Juventus récupère les restes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La Juventus, qui a dépensé très gros cet hiver pour recruter Dusan Vlahovc, qui marchait sur l’eau à la Fiorentina, compte bien reprendre ses bonnes habitudes l’été prochain avec le recrutement de joueurs en difficulté dans leur club, et notamment au PSG.

Et pour cela, la Vieille Dame se tourne vers le PSG, chez qui elle espère bien récupérer trois joueurs. Adrien Rabiot pourrait donc avoir de la compagnie chez les ex du Paris SG dans l’effectif turinois. Il y a un dossier pour lequel les dirigeants parisiens n’auront pas leur mot à dire, c’est celui d’Angel Di Maria. L’Argentin est en fin de contrat et pourra signer pour le club de son choix. Il ne manque pas de prétendants, en plus donc de la Juventus, puisque le Barça, l’Atlético de Madrid et le Benfica le veulent.

Paredes et Navas, des négociations tendues ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En revanche, dans les deux autres cas, le PSG sera intégré de force aux négociations. En effet, la Juventus rêve de récupérer deux joueurs poussés dehors à Paris. Il s’agit de Keylor Navas, qui a bien compris que Gigio Donnarumma aurait rapidement les clés à Paris, et qu’il lui fallait donc trouver un nouveau club. Le PSG espère en récupérer 10 millions, et cela semble possible puisque le FC Séville et Newcastle sont également sur le coup. Calcio Mercato assure toutefois que la Juventus s’est déjà rapprochée de Keylor Navas, qui sait que son avenir n’est pas à Paris.

Enfin, autre joueur du PSG que la Juventus cherche à récupérer, il s’agit de Leandro Paredes. Le média italien TMW annonce un intérêt prononcé du club piémontais, mais uniquement si Nasser Al-Khelaïfi est prêt à revoir son tarif à la baisse. Le PSG en réclame encore quasiment 20 millions d’euros, ce que la Juventus n’est pas désireuse de mettre. Toujours en difficulté pour vendre, Leonardo devra certainement faire des concessions pour renouveler son effectif, et la Juventus en est visiblement parfaitement consciente.