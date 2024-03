Le PSG se lance un incroyable défi avec Barcola

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Sorti sur blessure à l'occasion du dernier match de l'équipe de France espoirs contre la Côte d'Ivoire, Bradley Barcola a fait traverser un frisson à tous les supporters parisiens. Le PSG se lance dans une course contre-la-montre.

Le Paris Saint-Germain doit affronter le FC Barcelone le mercredi 10 avril. Le secteur défensif est déjà bien touché avec les blessures de Milan Skriniar, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Le club de la capitale compte donc sur ses attaquants pour faire la différence, surtout au match aller. L'absence de Bradley Barcola serait fortement préjudiciable, surtout que l'ancien ailier de l'OL s'est désormais imposé comme un titulaire. Victime d'une lésion musculaire en sélection, le joueur de 21 ans est très incertain pour le choc en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. D'après les informations de Julien Froment, un IRM a bien confirmé le pépin physique de Barcola. Le journaliste de France Info affirme que le PSG compte tout faire pour que sa pépite soit bien présente face aux Catalans au Parc des Princes.

Le PSG préserve Barcola pour le Barça

⏱️ le staff du Paris Saint-Germain lancé dans une course contre la montre concernant Bradley Barcola.

L'IRM a bien confirmé la lésion musculaire.



Tout est fait pour qu'il soit présent au quarts de finale aller de la Ligue des champions 🆚 Barcelone, dans 15 jours. @franceinfo pic.twitter.com/lWmU7a9Vpu — Julien Froment (@JulienFroment) March 26, 2024

S'il a débuté la saison sur le banc, Bradley Barcola s'est finalement imposé dans le onze de Luis Enrique, avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les débuts compliqués de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont permis à l'ancien lyonnais de s'imposer plus facilement, notamment grâce à sa capacité d'élimination et sa vitesse. Buteur face à la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de la coupe aux grandes oreilles, Bradley Barcola a démontré qu'il était capable de marquer dans des matchs avec un fort enjeu. Paris va tout faire pour le remettre sur pied d'ici deux semaines. Il ne fait aucun doute que l'attaquant français va manquer les rencontres face à l'OM, Clermont et Rennes. Mais l'espoir persiste en interne au PSG pour l'aligner contre le FC Barcelone en C1.