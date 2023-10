Le PSG se bagarre avec Dortmund pour un Italien de 15 ans

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs mois, le PSG mène une politique de rajeunissement de son effectif. Mais, aligner le jeune Warren Zaire-Emery (17 ans) en milieu de terrain ne lui suffit pas. Le club parisien vise déjà plus jeune pour son entrejeu.

Finies les stars vieillissantes au PSG, les jeunes ont pris le pouvoir depuis l'arrivée de Luis Campos. Fidèle à sa philosophie de recrutement, le Portugais a commencé le rajeunissement de l'effectif parisien. Cet été, cela s'est traduit par les arrivées de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Cher Ndour ou Manuel Ugarte entre autres. Des joueurs de 22 ans maximum alors que Warren Zaire-Emery (17 ans) s'est déjà installé dans le onze titulaire. Le PSG est tourné vers l'avenir, ce que confirme la presse italienne. Cette dernière révèle que le club parisien veut recruter un jeune milieu de 15 ans seulement.

Samuele Inacio, enjeu du match PSG-Dortmund au mercato

Ce fameux joueur est Samuele Inacio, milieu offensif italo-brésilien de l'Atalanta Bergame. Joueur en U17 chez les Bergamasques, il a déjà intégré les équipes nationales italiennes chez les jeunes malgré le fait que son père, Pia, est un ancien joueur brésilien. Avec ses qualités techniques et de buteur (7 buts en 11 sélections avec l'Italie U15), Inacio a marqué les esprits des scouts européens mais aussi des clubs. Selon Tuttomercato, outre le PSG, le Borussia Dortmund ambitionne de recruter Inacio.

PSG e Borussia Dortmund bussano alla porta dell'Atalanta: piace il gioiello Samuele Inacio https://t.co/fd7BCzFMNW - https://t.co/dGa4NcilX2 pic.twitter.com/UddmTYcUEE — TuttoAtalanta.com (@tuttoatalanta) October 14, 2023

Les deux clubs le suivent depuis quelques temps et ont, tous deux, pris contact récemment avec l'entourage de l'adolescent. Le PSG comme Dortmund étudient la faisabilité d'un transfert pour le joueur né en 2008. Ces deux clubs, habitués à acheter de jeunes pépites, savent que c'est le moment ou jamais pour conclure le dossier avant de voir la concurrence affluer et le prix augmenter. Néanmoins, la presse italienne estime que l'Atalanta tient énormément à son joueur et ne facilitera aucune vente. Le PSG devra faire l'offre parfaite pour arracher le jeune italien, peut-être futur successeur de Marco Verratti au sein du club parisien.