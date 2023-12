Le PSG sauvé par ses têtes de Turc contre Nantes

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 15e journée

Parc des Princes

PSG-Nantes 2-1

Buts : Barcola (41e), Kolo Muani (83e) pour le PSG ; Mohamed (55e) pour Nantes

Un PSG remanié a dominé Nantes 2-1. Un succès poussif acquis grâce à des buts de Barcola et Kolo Muani. Place désormais à Dortmund en Ligue des champions dans 4 jours.

Juste avant de retrouver le mur jaune de Dortmund en Ligue des champions, le PSG avait affaire à d'autres hommes en jaune avec le FC Nantes. Le PSG alignait une équipe remodelée par Luis Enrique et souffrait quelque peu. Les occasions n'étaient pas légions avec une frappe de Mbappé sur Lafont d'entrée (1e). En face, Nantes faisait plus que de la résistance avec une frappe puissante de Mollet détournée par Tenas (15e). Finalement, tous les remplaçants alignés ce soir n'étaient pas décevants. L'ancien lyonnais Barcola saisissait sa chance. Il débordait à gauche avant de tromper Lafont d'une belle frappe enveloppée pour son premier but parisien.

Cependant, alors qu'il se croyait à l'abri, le PSG était puni par Nantes. Mohamed sautait plus haut que Barcola sur corner et trompait Tenas de la tête. Impliqué négativement sur ce but, Barcola voulait se racheter avec une belle percée mais il concluait par une frappe dans le petit filet extérieur de Lafont. Les Parisiens poussaient ensuite pour gagner le match. Le but tant attendu arrivait sur coup-franc, Hernandez voyait sa tête être arrêtée par Lafont et l'ancien nantais Kolo Muani fusillait son ancien partenaire. Malgré quelques frayeurs des attaquants nantais et un manqué énorme d'Asensio, le PSG gérait bien son avantage pour l'emporter 2-1. Les Parisiens prennent 6 points d'avance sur leur dauphin provisoire Monaco alors que Nantes est 9e de L1.