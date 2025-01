Le PSG sauvé, annonce imminente pour Kolo Muani

Le feuilleton Randal Kolo Muani va enfin s'achever ce mercredi. Du côté de la Juventus, on prépare désormais l'annonce officielle de la signature de l'attaquant du PSG.

Le Paris Saint-Germain a visiblement trouvé une solution afin de permettre que le prêt de Randal Kolo Muani soit possible, le joueur français s'entraînant depuis lundi avec ses nouveaux coéquipiers italiens en attendant que les dirigeants du PSG se mettent en règle au niveau du nombre de joueurs prêtés. En effet, en marge du match nul entre la Juventus et Bruges, mardi soir en Belgique, Cristiano Guintoli, directeur sportif du club turinois, a expliqué que l'annonce officielle du prêt de Randal Kolo Muani interviendra ce mercredi sans faute. Tandis que Thiago Motta attend avec impatience que le joueur parisien soit à sa disposition, la Juventus affiche sa confiance absolue concernant une annonce imminente de ce gros coup du mercato d'hiver.

❗️If everything goes to plan, Randal Kolo Muani could be available Saturday against Napoli.



— @Gazzetta_it pic.twitter.com/ObBhB557eq