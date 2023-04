Le PSG salive, Thiago Motta répond

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toutes les solutions sont à l'étude pour trouver le nom du futur entraineur du Paris SG. Les anciens joueurs ont la cote, puisque les noms de Marcelo Gallardo ou Thiago Motta sont sortis du chapeau. L'entraineur italo-brésilien a été interrogé alors qu'il est en poste à Bologne actuellement.

Le départ de Christophe Galtier en fin de saison ne fait guère de doute tant le PSG perd de sa superbe au fur et à mesure que les semaines passent. L’échec européen n’a pas été digéré, et comme souvent avec le club de la capitale, tout disparait quand la Ligue des Champions se termine. Et quand ça se passe au mois de mars, cela fait très mal. L’entraineur français ne devrait donc passer qu’une saison sur le banc du Parc des Princes, et encore s’il termine celle-ci puisque des contre-performances contre Nice et Lens pourraient abréger encore plus son aventure.

Thiago Motta, c'est l'ADN du PSG

Pour le remplacer, le PSG commence donc à chercher sérieusement. Il faudra trouver un entraîneur capable d’éventuellement finir la saison, mais surtout un coach qui tire enfin le meilleur de son effectif et fasse l’unanimité. Le nom de Julian Nagelsmann a souvent été évoqué, mais il y a un entraineur qui plait beaucoup aux supporters et à certains dirigeants : Thiago Motta. Même s’il a joué dans beaucoup de grands club dans sa carrière, il a ‘l’ADN’ du PSG et dirigeait quasiment déjà l’équipe quand il était joueur. Le milieu de terrain a ensuite entrainé les U19 du Paris SG avant de tenter sa chance chez les séniors en Italie principalement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bologna Fc 1909 (@officialbolognafc)

Si ses expériences à la Genoa et à la La Spezia ont été décevantes, il parvient à maintenir Bologne au milieu de tableau, et commence à intéresser du beau monde. Son nom a ainsi été murmuré à l’Inter Milan et au PSG, et a provoqué les questions des journalistes italiens. Sans vouloir trop en dire, Thiago Motta a tout de même bien fait comprendre que son avenir était pour le moment assez ouvert. « Pour le moment, je me vois comme l’entraineur de Bologne. Je suis concentré sur le prochain match contre l’Atalanta. Mais pour le reste, il y a du temps. On a encore du temps pour tout le reste », a glissé l’Italien d’origine brésilienne, qui ne se ferme aucune perspective pour son avenir, alors qu’il a encore un an de contrat avec Bologne.