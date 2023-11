Le PSG ridicule face à l'Europe, six coupables désignés

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le PSG a subi la loi imposée par l’AC Milan à San Siro en Ligue des Champions (2-1). Un mois après le naufrage à Newcastle, les joueurs parisiens ont encore manqué de caractère à l’extérieur en coupe d’Europe.

Cela fait deux matchs de suite que le Paris Saint-Germain coule à l’extérieur en Ligue des Champions. Après le naufrage à Newcastle (4-1), l’équipe de Luis Enrique n’a pas répondu présente contre l’AC Milan à San Siro et la défaite est globalement méritée (2-1) même si elle n’a pas pris l’allure de claque en comparaison avec le match en Angleterre. Lors des grosses affiches européennes loin du Parc des Princes, le PSG peine à répondre pour l’instant. La faute au manque de caractère de certains joueurs selon Jérôme Rothen, qui dénonce l’inexpérience d’une partie de l’effectif parisien et la faillite des joueurs ayant un peu plus de bouteille. Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a par exemple cité les noms de Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Kylian Mbappé ou encore Milan Skriniar.

« Le PSG va dans le mur dans les matchs à l’extérieur en Ligue des Champions. Il y a eu deux tests à Newcastle et à Milan et pour l’instant, l’équipe ne répond pas à nos interrogations sur l’intensité, la technique, la tactique… Quand tu as des équipes qui mettent beaucoup de tempo dans un match, beaucoup de volume et de duels et c’est le lot des gros matchs, le PSG ne répond pas présent. Ce PSG va dans le mur, ils y sont depuis deux matchs en Ligue des Champions à l’extérieur. Pour l’instant, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions dans un stade mythique avec un adversaire survolté et transcendé » estime Jérôme Rothen dans son émission sur RMC avant de poursuivre.

Rothen critique un certain nombre de joueurs du PSG

« Certains joueurs ne sont pas au niveau, ça fait mal. Je ne suis pas définitif, le PSG peut s’améliorer car il y a de la jeunesse dans l’effectif. Mais je suis déçu quand le niveau s’élève de certains joueurs : Ugarte, Zaïre-Emery sur les matchs à l’extérieur, Vitinha… Je suis déçu de l’apport de certains joueurs expérimentés aussi comme Kylian Mbappé, Skriniar ou Marquinhos. Je suis déçu du manque de caractère qu’ils amènent dans l’équipe. Qui est responsable ? Ceux qui viennent d’arriver, j’ai du mal à dire qu’ils sont responsables. C’est la structure de l’équipe qui ne répond pas quand le niveau s’élève en Ligue des Champions » explique Jérôme Rothen, qui regrette que l’effectif du PSG réponde aussi peu aux exigences d’un match à très hause intensité à l’extérieur en Ligue des Champions. Même si rien n’est définitif, il faudra de toute évidence qu’un certain nombre de joueurs parisiens élèvent leur niveau de jeu pour sortir de ce que Luis Enrique a appelé le « groupe de la mort » après la défaite à San Siro mardi soir.