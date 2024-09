Le PSG revendique le droit de souffrir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a trébuché contre Reims, perdant ses premiers points de la saison. Rien d'inquiétant pour le vestiaire parisien, qui estime avoir le droit d'avoir des matchs difficiles en Ligue 1.

Petite semaine pour le PSG, qui a battu difficilement Gérone en Ligue des Champions grâce à un but heureux en fin de rencontre, et a ensuite été accroché par Reims ce samedi en Ligue 1. Après les débuts convaincants, il va falloir retrouver la dynamique positive sachant que l’OM est déterminé à mettre la pression aux Parisiens au classement de notre championnat, et surtout que les adversaires en Ligue des Champions vont être d’un autre calibre dans les prochaines semaines. Un coup de mou que le PSG va tenter de digérer dans cette semaine à venir sans match, qui va permettre de recharger les batteries. Car dès que Luis Enrique décide de faire tourner comme ce fut le cas à Reims ce samedi soir, le niveau baisse d’un cran.

Dembélé prend la parole pour le groupe

Néanmoins, il n’y a rien d’inquiétant selon Ousmane Dembélé, qui a marqué le but égalisateur pour le PSG ce samedi soir. L’ailier français tient à rappeler que son équipe a beau avoir un budget colossal et des internationaux à tous les postes, elle ne peut pas gagner tous les matchs de la saison et reste « humaine ». « C’était intéressant je pense, je suis très content parce qu’on a réussi à revenir dans le match. C’est très important de continuer à ne pas perdre. On continue dans cette dynamique, c’est notre manière de faire. On veut toujours tout gagner, mais des fois, c’est plus difficile car notre adversaire a bien joué. On a marqué tôt lors des quatre premiers matchs donc c’était plus facile. Depuis deux matchs, il a fallu plus de temps. Je ne vois rien d’étrange. On a eu des problèmes, on reste des humains. On a fait des erreurs et l’adversaire en a profité », a livré l’ailier du PSG en conférence de presse.

João Neves a délivré 5 assists en Ligue 1 cette saison, c’est plus que tout autre joueur dans les 5 grands championnats européens. 🅰️ pic.twitter.com/rVdKPs0lE8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2024

Certes, personne ne s’attend à ce que Paris remporte tous les matchs de la saison, mais le fait d’avoir du mal à marquer des buts sur deux rencontres consécutives, et que ce soit Ousmane Dembélé qui débloque les situations, a le don d’inquiéter les suiveurs du PSG sur la suite de la saison. L’ombre de Kylian Mbappé risque quand même de planer au-dessus des têtes parisiennes dans les prochains mois.