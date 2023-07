Le PSG repousse de deux heures sa conférence de presse ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG avait convié les médias ce mercredi à 14h pour une conférence de presse censée avoir lieur pour présenter Luis Enrique. Mais, ce rendez-vous a été décalé une première fois à 15h, puis à 16h sans explication.

Le Paris Saint-Germain ne fait les choses comme personne, et ce premier grand rendez-vous de la saison entre déjà dans l'histoire. Alors que le PSG avait annoncé en fin de matinée le départ de Christophe Galtier, et que tout le monde attendant la présentation de l'entraîneur espagnol, le service communication a d'abord annoncé un report d'une heure. Mais, ce n'était pas tout, puisque peu avant 15 heures, la conférence de presse était cette fois reportée à 16 heures, alors que plus de 15.000 personnes attendaient cet événement sur la chaîne Youtube du club de la capitale. Pour occuper les nombreux journalistes venus à cette occasion, le PSG a organisé une visite du Campus, tandis que sur les réseaux sociaux, cela se déchainait contre le club, incapable de respecter un rendez-vous qu'il avait lui-même fixé. La raison officieuse de ce retard serait que l'avion de Nasser Al-Khelaifi est arrivé avec du retard à Paris.