Le PSG rencontre Alvarez dans le dos de Manchester City ‍!

L'attaquant qui fait rêver le PSG cet été se nomme Julian Alvarez. Les dirigeants parisiens ont rencontré les agents du joueur de Manchester City, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2028.

Le PSG s’estime bien pourvu sur les ailes pour la saison prochaine, avec des joueurs majeurs français et internationaux, tout ce qu’aime Nasser Al-Khelaïfi dans son projet. Il s’agit d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, deux éléments qui sont attendus pour être les moteurs de l’attaque parisienne et essayer de faire oublier Kylian Mbappé, au niveau du jeu plus que des buts. Car malgré le recrutement l’été dernier de joueurs comme Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos, le PSG n’a clairement pas trouvé la bonne formule en pointe. Un secteur où Luis Enrique cherche encore le bon joueur, ou la bonne formule. L’idéal serait de trouver un joueur de surface, finisseur dans l’âme car il faut compenser les buts marqués ces dernières saisons par Mbappé.

Le profil a longtemps été Victor Osimhen, mais il semble que l’attaquant nigérian ne soit plus la cible numéro 1 du Paris Saint-Germain. La cote de Julian Alvarez monte en flèche, alors que Manchester City peine à lui donner du temps de jeu derrière l’indétrônable Erling Haaland. L’attaquant argentin regarde donc ce qu’on lui propose ailleurs, et cela tombe bien, le PSG est passé à l’action selon Caughtoffside. Le média britannique spécialisé dans le mercato annonce qu’un rendez-vous a déjà eu lieu entre les représentants du Sud-Américain et les dirigeants du club de la capitale française. L’idée était surtout de lui présenter le projet et de savoir si Alvarez pouvait être chaud à l’idée de signer à Paris. La volonté de Nasser Al-Khelaïfi est de lui offrir un copieux contrat, supérieur à ce qu’il touche actuellement avec Manchester City, jusqu’en 2029. De quoi faire saliver le joueur, même si un premier écueil a vu le jour.

Convaincre Manchester City sera le plus difficile

En effet, dans ces discussions, il est apparu évident que le club anglais ne voyait pas d’un bon oeil l’éventuel départ d’Alvarez, et misait sur lui pour les années à venir. Le PSG sera-t-il capable de faire fonctionner la planche à billets pour convaincre City de lâcher son buteur numéro 2 ? Le joueur argentin n’ira en tout cas pas au clash, reconnaissant la volonté de Pep Guardiola de s’appuyer sur lui pour la saison prochaine, même si un joueur de ce niveau et encore jeune a forcément toujours envie de démarrer plus souvent les matchs. L’une des rares failles à exploiter pour Paris, qui est séduit par Alvarez, mais va devoir s’employer pour faire avancer ce transfert.

Cette prise de contacts dans le dos de Manchester City, le joueur étant sous contrat jusqu’en 2028, a toutefois permis d’y voir plus clair sur la situation.