Le PSG récupère un joueur du loft, ce n'est pas Mbappé

Par Mehdi Lunay

Loft ou pas loft, la préparation estivale n'est pas la même pour tous les joueurs du PSG. Kylian Mbappé, par exemple, ne participe pas aux entraînements avec le groupe de Luis Enrique tout comme Abdou Diallo. Mais, la situation du Sénégalais va changer.

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé découvre une autre facette du monde professionnel au PSG. Lui tant habitué à la lumière, aux coéquipiers prestigieux, doit désormais s'entraîner avec les indésirables du groupe parisien. Les joueurs pas ou plus au niveau, les éléments mis en vente sur le marché des transferts comme lui, bref ceux qui ne verront pas le terrain samedi contre Lorient. Il doit certainement demander des conseils à Abdou Diallo, grand habitué de cette structure au PSG. Le défenseur sénégalais a payé ses trop nombreuses blessures à Paris. Il a même été envoyé au RB Leipzig en prêt la saison passée. Pourtant, même lui va voir sa situation s'améliorer d'ici peu.

Diallo a fait du bon travail au loft, Luis Enrique le veut

En effet, selon les informations du Parisien, Diallo va monter en grade au PSG. Malgré la complexité de sa situation et la volonté des Parisiens de le vendre, Diallo a montré une bonne mentalité avec les indésirables. Kylian Mbappé et lui n'avaient pas hésité à demander plus d'intensité et de sérieux à l'entraînement au sein du groupe des indésirables, selon le quotidien francilien. Le Sénégalais est récompensé de l'initiative mais pas Kylian Mbappé, blocage au mercato oblige.

Abdou Diallo quitte le loft du PSG et retrouve le groupe principal https://t.co/5BhAGCZePe pic.twitter.com/b2dfSDpvsH — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 8, 2023

Mercredi, à 10h30, Diallo sera dans le groupe de Luis Enrique pour l'entraînement au campus PSG de Poissy. Kylian Mbappé et les autres indésirables devront eux attendre l'après-midi pour réaliser leur séance particulière. Outre son comportement, Diallo a convaincu le staff parisien par son profil polyvalent : à la fois défenseur central et latéral. A lui d'en profiter pour espérer un horizon dégagé au PSG, si évidemment les blessures le laissent tranquille pendant un moment.