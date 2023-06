Le PSG recrute à l’envers, ça sent le fiasco

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Actif en ce début de mercato estival, le Paris Saint-Germain reste en difficulté sur certains dossiers importants. La direction sportive n’a pas avancé dans le recrutement d’un avant-centre. Une absence d’évolution qui risque de lui coûter cher.

Personne ne pourra accuser Luis Campos de rester inactif. Après l’arrivée actée de Milan Skriniar, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a enregistré les signatures de Manuel Ugarte et de Marco Asensio. Tandis que le Français Lucas Hernandez semble aussi se rapprocher. Il n’empêche que le club francilien reste en échec pour le recrutement d’un avant-centre, souligne le journaliste Cyril Morin.

« A mes yeux, la priorité du PSG, pour compenser le départ de Lionel Messi, c'était de prendre un numéro neuf, a prévenu le spécialiste d’Eurosport. Il faut un attaquant qui fait des courses en profondeur, ce que Mbappé ne fait pas tant que ça finalement, et qui sait occuper la surface. C'est principalement ce dossier qui m'inquiète. »

❗️Paris accélère sur Lucas Hernandez 🔴🔵



🔹Le Bayern Munich qui s’apprête à accueillir Kim min-Jae n’est plus fermé à la vente



🔹Un rendez-vous est prévu entre les dirigeants des deux clubs dans les prochains jours



🔹Le Bayern attend au moins 50M€. LH veut signer à Paris pic.twitter.com/KgX5RAAipX — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 23, 2023

Pour notre confrère, le Paris Saint-Germain s’est peut-être trompé en s’activant sur de futurs remplaçants. « J'ai un peu peur que Paris ait pris son mercato à l'envers, a-t-il commenté. Ils ont déjà complété l'effectif avec Skriniar, Ugarte et peut-être Kang-in Lee et Hernandez. Il y avait un vrai problème quantitatif. C'est du bon renfort pour compléter l'effectif. Mais il manque ces mecs qui vous font passer un cap dans l'équipe type. »

La comparaison avec Man City et Arsenal

Manchester City avec la piste Josko Gvardiol, et Arsenal avec l’attaquant Kai Havertz et peut-être Declan Rice, n’ont pas pris la même direction. « Ils ont fait l'inverse, ils se disent qu'ils ont deux postes prioritaires à combler et qu'ils vont mettre 200-250 millions d'euros sur ces postes, a constaté Cyril Morin. Paris a préféré compléter son effectif plutôt que d'améliorer son équipe première, c'est ça qui m'inquiète un peu. »

« (...) Paris n'est pas en retard mais il va falloir que Campos et Luis Enrique se mettent très vite d'accord sur la volonté tactique commune et sur les profils à cibler, a incité le journaliste. Sinon Paris va se faire doubler sur ces dossiers propriétaires et risque de se retrouver sur un mercato de seconds couteaux pour des postes qui devraient normalement améliorer leur équipe type. » Pour ce rôle d’avant-centre, le Paris Saint-Germain s’intéresse surtout à Harry Kane et à Victor Osimhen.