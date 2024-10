Le PSG recalé par son coup de coeur en Ligue 1

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Lille en juin prochain, Jonathan David ne manque pas de courtisans. Le PSG est notamment intéressé par le buteur canadien, mais cet intérêt n’est pas réciproque pour le moment.

Il n’aura échappé à personne que Luis Enrique n’est pas un grand fan des purs avant-centres. Cela étant, le coach du Paris Saint-Germain avait installé Gonçalo Ramos à la pointe de son attaque avant la blessure du Portugais au Havre lors de la première journée. Cela prouve bien que le technicien espagnol n’est pas totalement fermé à l’idée de jouer avec un buteur, et le dossier Jonathan David le prouve. En fin de contrat en juin prochain avec Lille, l’attaquant canadien est une cible du Paris SG dans l’optique du mercato estival à venir. Le site El Nacional confirme l’intérêt très prononcé du champion de France en titre pour le buteur des Dogues, dont la situation contractuelle attire logiquement de multiples prétendants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CANMNT (@canmnt)

Mais à en croire le média espagnol, l’intérêt du PSG à l’égard de Jonathan David n’est pas réciproque, tout du moins pas pour le moment. Et pour cause, l’homme aux 56 sélections avec le Canada (56 buts) ne fait pas d’une signature dans la capitale française une option sérieuse. Il faut dire que dans le même temps, le FC Barcelone courtise également Jonathan David avec l’idée d’en faire à terme le successeur d’un certain Robert Lewandowski, à qui il reste un an et demi de contrat en Catalogne.

Jonathan David privilégie Barcelone

El Nacional est catégorique, Jonathan David veut jouer aux côtés de Lamine Yamal et Dani Olmo au Barça et a donc mis de côté la proposition parisienne. Un véritable écueil pour le PSG, qui pensait ce dossier abordable financièrement et facile à boucler pour convaincre le joueur assez vite. C’est tout l’inverse et sauf grosse surprise ou retrait du Barça, le Paris Saint-Germain va devoir dire adieu à cette belle piste à zéro euro.