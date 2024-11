Le PSG réactive un dossier à 65 ME, l'offre va partir

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale apprécie beaucoup le profil d'Ademola Lookman, qui fait des petites merveilles du côté de l'Atalanta.

A Paris, Luis Enrique n'est pas totalement satisfait du rendement de son groupe. L'été dernier, l'Espagnol avait décidé de faire confiance à l'effectif en place. Mais les choses ne se passent pas bien en Ligue des champions et le recrutement d'un nouveau joueur offensif apparait vital pour le PSG. Cet hiver lors du marché des transferts, les champions de France chercheront donc une nouvelle perle rare. Dans le meilleur des mondes, le PSG récupérera un ailier. Si Khvicha Kvaratskhelia est toujours très apprécié, Naples se montre très gourmand. Raison pour laquelle le Paris Saint-Germain pourrait bien décider de passer aux choses sérieuses dans le dossier Ademola Lookman.

Lookman, le PSG part à l'assaut

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ademola Lookman (M.O.N) (@molalookman)

Selon les informations de Calciomercato, le club de la capitale, qui suivait déjà le Nigérian l'été dernier mais qui n'était pas passé à l'action, souhaiterait désormais passer aux choses sérieuses pour le joueur de l'Atalanta. Le média indique même qu'une offre de 65 millions d'euros pourrait prochainement arriver sur la table du club de Bergame. Une offre qui ferait mouche. Lookman est sous contrat à l'Atalanta jusqu'en juin 2026. Une telle rentrée d'argent serait donc bénéfique pour les finances du club. A noter cependant que Bergame compte toujours tenter de prolonger le joueur de 27 ans mais aussi le convaincre de rester jusqu'à l'été prochain si aucun accord n'était trouvé. Il faut dire que depuis le début de saison, l'ancien de Leipzig a planté 8 buts et délivré 5 passes décisives en 14 matchs disputés toutes compétitions confondues. Le PSG peut être tout de même confiant dans ce dossier. Lors de la dernière intersaison, Lookman était plus que motivé pour rejoindre la formation de Luis Enrique. Et le club de la capitale le sait.