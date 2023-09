Le PSG radin avec Verratti, il sent le malaise

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après 11 années passées au Paris Saint-Germain, Marco Verratti quitte le club de la capitale pour s'engager au Qatar. Le départ de l'Italien s'est presque fait dans l'anonymat avec une courte vidéo et des déclarations sans saveur, et traduit d'un immense malaise au PSG.

Malgré 416 matchs disputés au PSG, le deuxième total le plus élevé au club, ainsi que 27 titres remportés, un record, Marco Verratti quitte Paris avec un sentiment d'inachevé. Chouchou du Parc des Princes, l'Italien a récemment été vivement insulté par ses propres supporters puis poussé vers la sortie par la direction et par Luis Enrique qui ne comptait pas sur le milieu de terrain. Transféré pour 45 millions d'euros hors bonus vers Al Arabi, Verratti quitte le vieux contient à seulement 30 ans. S'il a assurément marqué l'histoire du PSG, le champion d'Europe avec la Squadra Azzurra n'a pas été remercié comme une légende par le club parisien. Un départ raté et une communication désastreuse, que déplore le journaliste Romain Beddouk.

Le PSG a gâché le départ de Marco Verratti

🔴🔵 La maigre communication autour du départ de Verratti traduit le malaise de ce transfert, du côté du joueur comme du club. pic.twitter.com/cZ9qCiGLKP — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) September 14, 2023

« Une vidéo de 2m30 pour le deuxième joueur ayant joué le plus de matchs pour le club alors que des actions de Verratti alors que des montages de ses actions, on peut en faire des heures. Ce n'est pas beaucoup. Un communiqué assez froid, pareil pour Nasser Al-Khelaïfi. Pas de montage d'anciens coéquipiers pour rendre hommage à la légende de Marco Verratti. C'est maigre. Cela traduit un réel malaise. L'impression que ce départ est voulu sans l'être. Verratti s'en va dans l'anonymat d'une trêve internationale, après la fermeture du mercato européen. Ce n'était pas dans les plans du PSG qui l'a prolongé en décembre 2022. Avant ça, il n'avait montré aucune envie de partir de Paris. C'est un été de sensation pour Verratti d'être poussé vers la sortie sans trop savoir pourquoi car les explications sont floues. Une impression de gâchis » a déclaré le chroniqueur de France Bleu qui regrette la communication du PSG concernant le départ de Marco Verratti. Bien qu'une cérémonie d’adieu soit prévue pour l'Italien, à l'occasion d'un match au Parc des Princes, l'ancien terrain de jeu favori du petit hibou.