Le PSG proche du sacre, Luis Enrique entrevoit la LdC

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la contre-performance face à Arsenal (2-0) mardi, Luis Enrique reste confiant. L’entraîneur du Paris Saint-Germain sent toujours son équipe capable de rivaliser avec les cadors européens. Et de remporter la Ligue des Champions dès cette saison.

Arsenal n’a pas eu besoin de s’employer. Face à une équipe du Paris Saint-Germain souvent inoffensive, les Gunners ont passé une soirée tranquille mardi à l’Emirates. Il est clair que les Parisiens ne sont pas en mesure de rivaliser avec des adversaires de ce calibre. Mais de son banc de touche, Luis Enrique n’a pas assisté au même match. L’entraîneur du champion de France ne voit pas une si grande différence entre les deux formations.

Luis Enrique humilie une journaliste de Canal+, il est en danger https://t.co/Djar8TzNKQ — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

« Après avoir analysé le match, je crois que l'adversaire a été meilleur sur des points ponctuels du match, a estimé l’Espagnol ce samedi en conférence de presse. On va encore avoir des situations de ce type. Je ne suis pas convaincu que ça tournera toujours en notre faveur. Cela ne dépend pas que de nous mais aussi de l'adversité. On est imparfaits, on va s'améliorer mais je suis certain que cette équipe va lutter dans toutes les compétitions. Si on rejoue ce match contre Arsenal, chez nous au Parc, peut-être que le résultat n'est pas le même. »

« Aller gagner toutes les compétitions »

« Je ne crois pas qu'on est loin de leur équipe, a insisté Luis Enrique. Arteta est à la tête de son équipe depuis cinq ans. Nous, ça fait un an et trois mois. Ce n'est pas une excuse, je me lève chaque matin pour aller gagner toutes les compétitions. Mais la différence avec un coach, une direction sportive qui travaillent ensemble depuis cinq ans existe. Ce qui ne nous empêche pas d'être compétitifs et ambitieux. » Mais pas forcément lucides sur les limites actuelles du Paris Saint-Germain.