Le PSG prépare un énorme coup à Chelsea

Par Guillaume Conte

Une prometteuse pépite anglaise en embrouille avec son club, le PSG est sur le coup pour faire venir Josh Acheampong.

Selon les propres mots de son président, le PSG se voudra discret sur le marché des transferts hivernal, même s’il va tout de même falloir attendre de voir la tournure que prend ce dernier mois de compétition pour en savoir plus. Si Paris venait à être en grand danger sur le plan européen, un effort pourra clairement être fait pour essayer de changer le visage d’une équipe bien inoffensive en Ligue des Champions.

Mais il y a un autre domaine où Paris compte bien être à l’attaque, c’est le recrutement des meilleurs espoirs mondiaux. Certes, Nasser Al-Khelaïfi a répété qu’il espérait construire une équipe sous la coupe de Luis Enrique avec les meilleurs jeunes joueurs français, mais à l’image de ce qui avait été réalisé pour Xavi Simons ou Lucas Beraldo, le PSG n’hésite jamais à mettre le paquet pour faire venir des éléments très prometteurs de la planète football.

C’est ce que souligne The Independent, qui révèle que le club francilien commence à faire un sérieux pressing pour s’offrir Josh Acheampong. L’idée est de profiter de la situation particulière de l’international U20 anglais d’origine ghanéenne, qui ne joue pas du tout à Chelsea car il refuse de prolonger son contrat, mais enchaine les matchs avec la sélection de sa catégorie. Le défenseur latéral droit, capable aussi de jouer dans l’axe, est considéré comme le meilleur espoir du pays mais se retrouve dans une impasse totale avec les Blues.

Le Real et Liverpool sur le coup

Une occasion en or pour le PSG qui devance pour le moment plusieurs gros bras européens pour essayer de récupérer Josh Acheampong, en fin de contrat en juin 2026. Le Real Madrid, Liverpool, Dortmund et Newcastle ont observé récemment le défenseur anglais, qui a été blacklisté par Chelsea depuis trois mois désormais et pourrait en conséquence être transféré dès l’été prochain si jamais la situation de son contrat ne s’arrangeait pas. Entraineur des Blues, Enzo Maresca est pour le moment coincé, puisqu’il n’a pas le feu vert de ses dirigeants pour l’utiliser, cela alors que Reece James est à nouveau blessé.

Un sacré mic-mac que le PSG espère bien utiliser pour récupérer un défenseur promis à un très bel avenir, et qui se retrouve très frustré de ne jouer qu’avec sa sélection, et seulement 27 minutes en Coupe de la Ligue anglaise depuis le début de la saison.