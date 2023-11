Le PSG prépare la prolongation de Mbappé en coulisses

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré trois premiers mois assez décevants au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos a vu son option d'achat être levée. Un indicateur sur la suite des opérations budgétaires du club de la capitale.

Ce mercredi 22 novembre, le PSG a levé l'option d'achat dans le contrat de Gonçalo Ramos. Si Paris avait encore du temps pour prendre cette décision, le leader de la Ligue 1 n'a pas souhaité attendre et s'offre donc les services du Portugais contre 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus, jusqu'en 2028. L'ancien attaquant de Benfica n'a inscrit que 2 buts depuis son arrivée en France mais vraisemblablement, c'est déjà suffisant pour convaincre les dirigeants parisiens. Le recrutement de Gonçalo Ramos, comme le reste du mercato estival parisien a été financé par les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos qui avaient des gros salaires ainsi que grâce à la vente de Neymar contre 90 millions d'euros en Arabie saoudite. Preuve que le budget du PSG est stable, avant les futures prolongations de certains cadres, comme Kylian Mbappé.

Paris dégraisse et prévoit la prolongation de Mbappé

Car comme le rapporte Le Parisien, les comptes du PSG vont bouger d'ici la fin de l'exercice 2023/2024. Les départs de Hugo Ekitike et de Layvin Kurzawa sont attendus, afin de favoriser les prolongations des joueurs les plus importants. Avec Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe en ligne de mire mais aussi et surtout le renouvellement du contrat de Kylian Mbappé, qui s'achève à la fin de cette saison. Paris gère parfaitement son budget afin d'être en mesure de proposer une offre démentielle à ses stars. Le dégraissement de l'effectif est donc un point essentiel pour parvenir à la prolongation du capitaine de l'équipe de France. Car si sa décision n'est pas encore prise et que le Real Madrid est toujours à l'affût, le PSG n'oublie clairement pas Kylian Mbappé. La preuve, il est prévu de faire de la place dans les discussions et de régler de nombreux dossiers, comme celui de Gonçalo Ramos, afin de savoir quelle est la capacité financière du PSG pour d'éventuels investissements sur de nouveaux contrats. Et aussi afin de libérer du temps sur des dossiers moins compliqués, afin de pouvoir répondre aux demandes du champion du monde tricolore si jamais la question devenait concrète dans le courant de l'année 2024.