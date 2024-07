Le PSG pose 70 millions d'euros, Joao Neves va signer ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A 19 ans, Joao Neves suscite un intérêt grandissant, le milieu de terrain international portugais ayant déjà prouvé ses qualités. Le PSG est désormais passé à l'offensive.

Le nom de Joao Neves est dans les oreilles des supporters du Paris Saint-Germain depuis des semaines, mais l'appétit de Benfica était énorme au moment de commencer à négocier. Cependant, le dossier vient de connaître une brutale accélération, à en croire les médias portugais, mais également Loïc Tanzi, le spécialiste du mercato parisien au sein de la rédaction de L'Equipe. Ce dernier confirme que même si Luis Campos n'a pas fait d'offre écrite pour recruter son compatriote, le dirigeant du PSG a indiqué à des intermédiaires qu'une offre de 60 millions d'euros et des bonus était prête à partir à destination de Benfica afin de rapidement parvenir à un accord. De son côté, Joao Neves attend lui patiemment que les deux clubs s'entendent, le milieu de terrain international ayant déjà dit oui à un transfert à Paris lors de ce mercato.

Joao Neves tout proche du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par João Neves (@joao_neves87)

Selon notre confrère du quotidien sportif, même si du côté du Paris Saint-Germain, on ne veut pas crier victoire trop rapidement, on affirme être « positif sur une issue rapide » concernant la signature de Joao Neves. Il s'agirait là de la première vraie grosse signature du PSG lors de ce mercato estival 2024, même si la venue de Matvey Safonov, le gardien de but russe, avait ouvert le bal du recrutement parisien. Agé de 19 ans, Joao Neves est considéré comme l'une des pépites du football portugais. Et on le sait, du côté du Parc des Princes, la venue de Luis Campos dans un rôle de conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a relancé la filière portugaise à plein régime. Joao Neves ne sera donc pas dépaysé dans le vestiaire parisien une fois que le PSG et Benfica se seront finalement entendus.