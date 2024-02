Le PSG plus fort sans Mbappé, la folle prédiction signée Aulas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé ne prolongera pas en faveur du club parisien. Mais le départ de l’international français n’est pas forcément une mauvaise nouvelle selon Jean-Michel Aulas.

Et si le Paris Saint-Germain profitait du départ de Kylian Mbappé pour se bâtir une équipe ultra-compétitive, et surtout plus équilibrée ? Malgré le préjudice énorme que représente la perte d’un tel joueur, le club francilien a l’occasion avec le départ du capitaine de l’Equipe de France de profiter des économies salariales réalisées pour recruter plusieurs joueurs de très haut niveau. L’idée du PSG est d’ailleurs de recruter un cador par ligne pour compenser le départ de Kylian Mbappé. En attaque, de belles pistes ont déjà été évoquées à l’instar de celles menant à Victor Osimhen ou encore à Rafael Leao. Interrogé par RMC sur le départ à venir de « KM7 », le vice-président de la Fédération française de football Jean-Michel Aulas s’est montré plutôt optimiste pour Paris.

Aux yeux de l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, ce départ de Kylian Mbappé en tant que joueur libre est l’occasion pour le PSG de repartir sur un nouveau cycle. « Le départ de Kylian, c’est plus affectif, je dirais, que dans la concrétisation d’accords commerciaux sur les droits TV. Kylian, c’est effectivement une époque, mais il est resté sept ans au PSG, c’est magnifique. Est-ce que ce n’est pas l’opportunité pour le PSG de faire arriver deux ou trois très grands joueurs qui vont peut-être redonner au PSG une crédibilité, peut-être aussi une cohérence… Je ne sais pas. Il faut que le PSG transforme cette difficulté colossale en une opportunité » a conseillé Jean-Michel Aulas, qui espère que le club de la capitale parviendra à se remettre du départ de Kylian Mbappé en choisissant les bons joueurs dans toutes les lignes afin de compenser cette grosse perte sur le plan individuel. C’est également le souhait de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos. La question est maintenant de savoir si Paris y parviendra.