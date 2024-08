Le PSG perd l'accent espagnol

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Malgré la présence d’un entraîneur espagnol sur le banc en la personne de Luis Enrique, les joueurs ibériques sont de moins en moins nombreux au sein de l’effectif. Et ce n’est d’ailleurs peut-être pas totalement terminé.

Le Paris Saint-Germain a pris l’accent espagnol ces dernières saisons. Outre l’arrivée sur le banc de Luis Enrique, le club de la capitale a signé de nombreux joueurs ibériques depuis plusieurs saisons, avec notamment Juan Bernat, Pablo Sarabia, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Marco Asensio ou encore Sergio Rico, ce dernier étant bien plus en retrait du club depuis son grave accident de cheval en mai 2023. Cependant, cette fin de mercato a vu la direction parisienne se séparer de plusieurs joueurs espagnols. Pas dans les plans de son coach, Juan Bernat, qui n’est plus le même physiquement depuis sa grave blessure au genou en 2020, a été prêté à Villarreal tandis qu’un autre international espagnol, Carlos Soler, a rejoint West Ham en prêt dans les dernières heures du mercato. Et ce n’est peut-être pas terminé, malgré la fin du marché des transferts en Europe ce vendredi soir.

Les Espagnols fuient le PSG, Asensio et Ruiz seuls rescapés

Le média local AS dresse le bilan de la fuite des joueurs espagnols du Paris Saint-Germain, mais ce n’est pas forcément terminé puisque la presse turque rapportait ces dernières heures que Marco Asensio s’est mis d’accord avec le Fenerbahçe, seulement une année après son arrivée libre du Real Madrid. Pour rappel, le mercato en Turquie est ouvert jusqu’au 13 septembre prochain, ce qui laisse plus de deux semaines au géant stambouliote pour boucler l’opération si celle-ci devait aboutir. Résultat des courses, au 31 août, seuls deux joueurs espagnols sont encore Parisiens cette saison : Asensio donc, qui est encore loin d’être parti, ainsi que Fabian Ruiz, auteur d’une saison difficile en club mais masquée par un excellent Euro avec la Roja durant l’été. Une chose est sûre, on ne peut pas dire que Luis Enrique fasse du favoritisme avec ses compatriotes.