Le PSG panique, le loft se désintègre

Afin de hiérarchiser l'importance des joueurs et de faire comprendre aux indésirables que la porte est ouverte à un départ, le Paris Saint-Germain a fondé un loft avec ceux qui ne sont pas dans les plans du club. La situation est doucement en train de changer.

Comme chaque été, le loft du PSG fait beaucoup parler. Cette saison encore plus, puisque Kylian Mbappé en est membre, à cause de sa volonté de ne pas prolonger son contrat qui expire dans quelques mois. Récemment, RMC Sport a annoncé qu'Abdou Diallo allait quitter le loft afin de réintégrer le groupe parisien, sur ordre de Luis Enrique qui n'est pas satisfait par l'effectif actuel. Le coach espagnol a le choix de décider qui sort du loft, et qui entre. Le défenseur sénégalais fait donc son retour, afin d'être utilisé comme défenseur central, laissant Lucas Hernandez dans un rôle de latéral gauche, pour prévoir les probables soucis physiques de Nuno Mendes.

Paredes et Wijnaldum bientôt de retour avec Paris ?

RMC Sport continue d'aller dans ce sens et avance que d'autres joueurs sont susceptibles de réapparaître dans le groupe principal. C'est notamment le cas de Leandro Paredes ou de Georginio Wijnaldum qui pourraient revenir en fonction de la situation de Marco Verratti qui négocie toujours avec l'Arabie saoudite pour quitter le PSG. En cas de départ de l'Italien, les deux milieux de terrain auront une chance de faire leur retour sur les pelouses de Ligue 1. Alors que Paris doit affronter le FC Lorient pour la reprise de la Ligue 1 le samedi 12 août, l'incertitude plane concernant les joueurs qui sont disponibles pour Luis Enrique et son staff. Le mercato parisien est probablement encore loin d'être terminé. La révolution est en marche et le loft risque aussi de bouger. Seul Kylian Mbappé n'est pas autorisé à réintégrer le groupe. Même le technicien espagnol n'a pas ce pouvoir puisque c'est un ordre de la direction parisienne. Pour les autres joueurs, tout est possible.