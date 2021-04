PSG : Neymar se croit en maternelle, il mérite le bonnet d’âne !

Dans : PSG.

Samedi après-midi contre Lille au Parc des Princes, Neymar a dévoilé son pire visage en écopant d’un carton rouge totalement évitable.

L’international brésilien du PSG a récolté un carton rouge pour deux gestes d’humeur et a totalement perdu ses nerfs dans les entrailles du Parc des Princes. Ce samedi après-midi pourrait coûter cher à Neymar qui risque jusqu’à cinq matchs de suspension. Un comportement intolérable au vu du statut de l’ancien Barcelonais selon Rolland Courbis. Sur l’antenne de RMC, l’ancien entraîneur de Rennes et de Montpellier a fermement condamné l’attitude d’un Neymar manquant cruellement de maturité en dépit de son âge (29 ans) et de son expérience dans le football.

« C’est fatigant. Je ne sais pas si Neymar sera entraîneur un jour. Je lui souhaite, parce que les grands joueurs qui restent dans le foot, c’est bien. Je lui souhaite d’avoir 2-3 Neymar à gérer. Et à ce moment-là, il pourra peut-être prendre conscience de certaines choses qui, à 29 ans, n’ont pas toujours été comprises. Il faudra quand même lui expliquer que son équipe a besoin de lui. Et besoin de lui en forme. Son entraîneur, ce n’est pas son kiné. Les sanctions ? On n’est pas à la maternelle même si par moment, on se demande si Neymar réalise qu’il n’est plus à la maternelle. Et qu’il y a des choses qu’on ne peut plus faire sur un terrain de football. Il y a des obligations vis-à-vis de son statut, de ses dirigeants, de son club et de ses supporters. Lui expliquer ça… Qu’est-ce qu’on va lui infliger ? Une amende ? C’est vrai que ça va lui poser de gros problèmes financiers… » a soupiré Rolland Courbis, résigné devant une telle attitude de la part de Neymar. Espérons au moins pour le PSG que le Brésilien se rattrapera en Ligue des Champions face au Bayern Munich…