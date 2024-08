Le PSG ou rien, Osimhen part au clash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Poussé vers la sortie par Naples, Victor Osimhen ne veut pas aller n’importe où. L’international nigérian est obsédé par le PSG et refuse pour le moment toutes les autres sollicitations durant ce mercato estival.

La piste Victor Osimhen ne fait pas l’unanimité chez les supporters du Paris Saint-Germain, mais les amoureux du club parisien ne pourront pas enlever une chose à l’international nigérian, son envie à toute épreuve de rejoindre la capitale française. Malgré des sollicitations en Premier League ou encore en Arabie saoudite, l’ancien buteur de Charleroi et de Lille fait du PSG son choix n°1, et cela continue à dix jours de la fin du mercato. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport fait un nouveau point sur le dossier du buteur nigérian et indique que pour Victor Osimhen, il n’est pas question pour l’instant d’explorer d’autres pistes que celle menant au Paris SG.

L’attaquant de 25 ans rêve de fouler la pelouse du Parc des Princes et n’a qu’une envie, que son transfert aboutisse. Il faut dire que depuis de longues semaines, Victor Osimhen dispose d’un accord salarial avec le PSG, négocié par Luis Campos. Mais le deal est bloqué, la faute au véto posé par Luis Enrique, qui n’apprécie pas le profil de l’ancien Lillois, qu’il juge incompatible avec sa philosophie de jeu. Une faille dans laquelle Chelsea et plusieurs clubs saoudiens ont tenté de s’immiscer… en vain. A date, Victor Osimhen ne veut pas entendre parler d’une autre destination que le PSG, ce qui frustre l’état-major du Napoli.

Naples met la pression à Victor Osimhen

Et pour cause, Aurelio de Laurentiis pousse son avant-centre dehors et souhaite récupérer une grosse somme d’argent grâce à son départ, mais le président napolitain ne voit rien venir alors que le marché des transferts ferme ses portes le 31 août prochain. La tension monte à Naples mais Victor Osimhen n’a pas l’intention de céder à la pression de son président. Quitte à partir au clash, le natif de Lagos ne changera pas son credo. Dans son esprit, c’est le PSG… ou rien. Le journal aux pages roses conclut son papier en affirmant qu’une solution sera trouvée pour le départ de Victor Osimhen mais dans les faits, il est bien difficile de pronostiquer l’avenir du n°9 de Naples.