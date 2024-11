Le PSG offre 90ME et un prêt pour cette superstar offensive

Les difficultés parisiennes en Ligue des Champions tendent à prouver que le PSG est trop juste offensivement. Recruter en janvier devient donc indispensable. Et pour s'offrir Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien a une idée.

Le souvenir de Kylian Mbappé ne s'effacera pas aussi facilement au Paris Saint-Germain. Malgré ses défauts, l'attaquant français savait se rendre indispensable grâce à son côté clinique. Auteur de 44 buts la saison dernière, Mbappé savait surtout garder son sang-froid dans la zone de vérité. Un aspect qui fait cruellement défaut aux attaquants du PSG cette saison. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et parfois même Bradley Barcola gâchent énormément d'occasions. Les résultats décevants du club parisien en Ligue des Champions montrent que l'attaque est trop frêle pour rivaliser avec les grosses écuries cette saison.

Pour éviter une grosse désillusion européenne en début d'année, le club parisien est à la recherche d'une pointure offensive. Khvicha Kvaratskhelia en est une. Le Géorgien de Naples était d'ailleurs sur les tablettes du PSG l'été dernier. Naples avait su le verrouiller mais les Parisiens vont repartir à l'assaut en janvier comme l'indiquent les principaux médias italiens. Un transfert est-il cette fois-ci possible ? Oui répond le Quotidien du Sport, lequel avance même un prix d'achat pour Kvaratskhelia : 90 millions d'euros. Mais au-delà du prix, Luis Campos a trouvé un petit bonus pour convaincre Naples.

🚨 PSG are still considering signing Khvicha Kvaratskhelia! ❤️💙



Luis Enrique is very excited about this target, despite Bradley Barcola's good performances this season.



(Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/GIpbO3cbfJ