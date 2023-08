Le PSG ne virera pas aussi facilement Marquinhos

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Marquinhos est sur un siège éjectable au PSG. Remplaçant au premier match, proche de perdre le brassard selon les rumeurs, il pourrait même aller voir ailleurs cet été. Une possibilité exclue pour le moment par son frère.

Luis Enrique a peut-être déjà fait sa première victime dans le onze parisien. Ce n'est pas n'importe qui puisque c'est le capitaine du PSG, Marquinhos. Très contesté au fil de la saison dernière, le défenseur central brésilien n'a pas profité de l'intersaison pour reprendre du crédit à Paris. Au contraire, la fin de l'été se transforme en cauchemar sportif pour Marquinhos. Lors de la première journée, Luis Enrique l'a mis sur le banc pour la réception de Lorient. Le Brésilien n'est entré qu'à la 82e minute du match. De plus, cette semaine, les médias ont indiqué que Marquinhos risquait de perdre son brassard de capitaine très prochainement. Une manière de préparer la sortie de Marquinhos du PSG ?

Marquinhos est bien à Paris, son frère rassure tout le monde

C'est ce que pense en tout cas le média brésilien UOL Esporte qui a déjà envoyé le joueur dans le club saoudien d'Al Ittihad (avec Karim Benzema). Une rumeur qui n'a pas plu à Luan, le frère et agent de Marquinhos. Ce dernier a réagi sèchement à cette information sur les réseaux sociaux, rassurant les supporters du PSG attachés au joueur.

🚨🚨 Le frère de Marquinhos indique sur Instagram que les rumeurs concernant un potentiel départ sont FAUSSES ! ❌



« Pas vrai, on reste ici à 100% » 🔴🔵 pic.twitter.com/vwxE6INeU9 — Media Parisien (@MediaParisien) August 18, 2023

« Pas vrai ! On reste ici à 100 % », a t-il écrit sur Instagram sous un post envoyant Marquinhos en Arabie saoudite. Une réaction forte et spontanée de Luan qui permet aussi de rappeler que son frère est toujours dans le coup pour une place de titulaire au PSG. Marquinhos n'a aucune raison de quitter le club parisien et c'est d'autant plus vrai que ses partenaires l'ont soutenu dans son rôle de capitaine du PSG ces dernières heures.