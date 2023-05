Le PSG n'est pas nul, Raymond Domenech se fout du monde

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, le PSG a livré l’une de ses pires prestations de la saison et s’est logiquement incliné contre Lorient (1-3).

La saison en enfer du Paris Saint-Germain continue et à ce rythme, le titre est loin d’être acquis. Alors que l’on pensait le club de la capitale à l’abris d’un retour de Lens ou de l’OM, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont trouvé le moyen de perdre à domicile face à Lorient et le plus incroyable, c’est que la victoire lorientaise est totalement méritée. A aucun moment, les joueurs de Christophe Galtier, réduits à dix après le carton rouge reçu par Achraf Hakimi, n’ont donné l’impression de pouvoir gagner ce match.

Du positif dans le match du PSG, vraiment ?

La prestation du PSG dans son ensemble a été désastreuse mais un certain Raymond Domenech a tout de même vu du positif dans la prestation globale de Paris. Au micro de la Chaîne L’Equipe, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a estimé que le PSG n’avait pas été si catastrophique que cela, notamment dans sa gestion de l’infériorité numérique avec une bonne mise en place tactique à ses yeux. Un discours qui ne devrait pas manquer de faire halluciner les supporters et les observateurs du club parisien.

« Le PSG a des excuses après cette défaite contre Lorient. On a l’air de l’oublier mais au bout de trente minutes, Paris se retrouve à dix et fait tout le match en infériorité numérique. Et c’est pendant cette période qu’ils ont été les meilleurs, j’ai enfin trouvé que le PSG arrivait à presser, il y avait plus d’envie et plus d’énergie » a analysé Raymond Domenech, surprenant dans son analyse, avant de conclure.

Le PSG à la ramasse, Domenech n'est pas d'accord

« Tactiquement, je les aient trouvé mieux quand ils étaient à 10 que lorsqu’ils étaient à 11. On ne peut pas dire qu’ils ont manqué d’énergie, c’est faux. Le fait qu’ils se retrouvent en infériorité est une explication du résultat. Tactiquement, j’ai rarement vu le PSG jouer aussi bien que lorsqu’ils ont été réduits à dix. Malgré l’infériorité numérique, Paris a joué dans les trente derniers mètres de Lorient pendant un long moment et ont réussi à avoir des situations » a estimé le consultant de la Chaîne L’Equipe. Une analyse qui n’est même pas partagée par Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG ayant lui-même reconnu que ses joueurs avaient livré une prestation nettement insuffisante face à Lorient dimanche soir au Parc des Princes.