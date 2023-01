Le PSG n’en veut pas, les supporters jubilent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a fait un grand pas en arrière dans le dossier Azzedine Ounahi, la pépite du Maroc et du SCO d'Angers. Une décision motivée par une raison bien précise.

Le marché des transferts est pour le moment très calme au Paris Saint-Germain. Régulièrement présent en conférence de presse, Christophe Galtier a annoncé la couleur en dévoilant qu’aucune recrue n’était prévue, du moins tant qu’il n’y aurait pas de départ. Et comme aucune piste sérieuse pour délester l’effectif n’est de mise, le statu quo est possible cet hiver au PSG. Mais Luis Campos est l’un des rois du mercato, et il continue de fouiller pour trouver la perle rare capable d’aider le champion de France à franchir un cap, ou à préparer l’avenir. Si le dirigeant portugais trouve le joueur qui l’intéresse, il est bien capable de faire l’effort pour finaliser une recrue. En ce sens, il suit plusieurs dossiers et notamment celui menant à Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain marocain a brillé pendant la Coupe du monde et sa valeur a littéralement bondi. Il est désormais estimé à 25 millions d’euros, et se retrouve dans le viseur de l’OM, qui risque d’être un peu juste financièrement à ce niveau, mais aussi de Leeds et de Naples.

Les Titis enfin respectés

S’il n’est pas certain qu’Angers en récupère plus de 20 millions d’euros, le PSG était pressenti pour se positionner sur l’arrivé du Marocain de 22 ans. Un beau rebond dans la carrière du joueur zappé par Strasbourg avant de rebondir à Avranches en National, mais qui ne se fera pas. Selon le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi, le PSG a renoncé à le faire venir, pour une raison qui va clairement faire plaisir aux supporters. En effet, avec son profil de milieu de terrain relayeur, Azzedine Ounahi ferait certainement de l’ombre aux jeunes du club parisien qui veulent du temps de jeu. « Luis Campos a eu des discussions il y a quelques semaines au sujet du joueur mais il a été décidé de ne pas avancer pour ne pas barrer la route à certains jeunes », a livré le journaliste, pour qui l’exposition des jeunes parisiens fait désormais partie intégrante du projet du PSG. Une décision qui sera certainement appréciée, puisque pendant de nombreuses années le club de la capitale a snobé ses meilleurs Titis qui ont quasiment tous fini par partir.