Le PSG n'a que 50% de Kylian Mbappé et en exige plus

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est en pause alors que plusieurs de ses joueurs sont au Mondial au Qatar. Parmi eux, Kylian Mbappé qui devrait être une star de cette compétition avant de revenir en Ligue 1.

Exit le PSG, Kylian Mbappé est désormais entièrement tourné vers l’équipe de France, le numéro 7 parisien voulant ajouter un deuxième titre de champion du monde à sa palmarès et pourquoi pas faire un premier grand pas vers le Ballon d’Or. Avant de rejoindre les Bleus, l’attaquant tricolore a réussi un excellent début de saison avec son club, démontrant que toutes les polémiques liées à sa prolongation de contrat à Paris et son refus de signer au Real Madrid étaient digérées. Tandis que Mbappé est avec ses coéquipier au Qatar, Luis Campos, qui connaît très bien le champion du monde depuis l’AS Monaco, a évoqué son cas à l’occasion d’une conférence de presse au Portugal. S’exprimant loin de la capitale, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi a dit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé, mais il avoue qu’il en attend encore plus.

Mbappé peut faire plus avec le PSG

Car même si Mbappé flambe encore et toujours avec le Paris Saint-Germain (19 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 et Ligue des champions en 2022-2023), Luis Campos estime qu’il n’exploite pas encore la totalité des ses incroyables forces physiques et techniques. « Kylian Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50 % de son potentiel, et ça je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c'est un joueur qui n'a pas encore terminé sa formation. Il y a la vitesse de maturation, c'est-à-dire que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Kylian Mbappé, à 16 ans était déjà développé à tous les niveaux. Physiquement, il était très fort et avait une compréhension du jeu digne d'un joueur de 26 ans », a rappelé le dirigeant portugais du PSG, qui en attend plus de la star française.

Toujours un rêve de disputer la plus grande des compétitions avec mon pays. 🇫🇷🏆 @equipedefrance pic.twitter.com/X7hXr5d42P — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 9, 2022

Du côté des supporters de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est encore rudement secoué sur les réseaux sociaux suite au propos de Luis Campos. « Qu'il change de club c'est là qu'on verra son vrai niveau », « Le melon est son antiprogression », « Mdrrrr il est déjà au maximum de son potentiel », « A son âge, Messi était plus complet et avait déjà 3 ballons d'or. Quand sera-t-il complet et plus mature et à 100% de son Potentiel ? À 36 ans ? », « A 24 ans ?? Pas fini sa formation c'est une blague ? Par contre il peut progresser encore ça on est d accord ! », les remarques désobligeantes à l'encontre de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France sont nombreuses. A ce dernier de faire taire les rageux d'abord au Qatar, puis en Europe avec Paris.