Le PSG n’a pas de banc, 5 joueurs pointés du doigt

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Malgré la victoire contre Angers vendredi en ouverture de la dixième journée de Ligue 1 (2-1), le Paris Saint-Germain a encore une fois montré ses limites de la saison. À cause notamment de ses remplaçants...

Face à un club comme Angers, qui réalise un bon début de saison avec une place dans le Top 5 et seulement deux défaites au compteur, le club de la capitale française s'attendait à souffrir un peu. Surtout que Mauricio Pochettino devait se passer de nombreuses stars, comme Messi, Neymar, Marquinhos, Di Maria ou Navas, tous rentrés tardivement d’Amérique du Sud après la trêve internationale d'octobre. Mais de là à ce que Paris frôle une nouvelle fois la catastrophe en championnat, personne ne s’y attendait ou presque au Parc des Princes. Et pourtant, le PSG a concédé l’ouverture du score contre le SCO, avant d’être sauvé par Danilo puis Mbappé en toute fin de rencontre sur un penalty généreusement accordé par la VAR. Mais si Paris galère de la sorte depuis la reprise estivale, c’est parce que le coach argentin a rarement pu aligner son équipe-type. Mais aussi et surtout parce que les remplaçants du PSG ne sont pas vraiment au niveau…

« Les doublures du PSG sont rarement au niveau »

Après la rencontre contre Angers, Pochettino n’est pas tombé sur les cadres de son banc de touche : « Nous avons un effectif de 33 joueurs. C'est positif de pouvoir disposer d'un effectif aussi large. Sur le plan de la gestion, c'est important car, pour les joueurs qui ne jouent pas ou pas beaucoup, on sait que la situation est difficile à vivre ». Et pourtant, il aurait pu, car comme l’avoue L’Equipe, « les doublures du PSG sont rarement au niveau ». Malgré de nombreux renforts lors du dernier mercato, Paris a encore quelques trous à certains postes, comme chez les latéraux ou les ailiers. Remplacer les stars du PSG n’est jamais facile, mais le déficit affiché par certains « sans grades » inquiète autour du Parc des Princes. Si Kehrer ou Danilo ont marqué des points lors de leurs sorties depuis le début de la saison, deux joueurs ont été particulièrement décevants vendredi : Rafinha et Mauro Icardi.

Rafinha et Icardi, les fantômes du PSG

Plutôt en jambes en début de saison, l’attaquant argentin a été fantomatique contre le SCO. Même s’il a obtenu le penalty de la victoire en provoquant la main de Capelle, après avoir fait une faute sur Thomas, l’ancien capitaine de l’Inter Milan est trop discret. Auteur du but de la victoire contre l’OL en septembre dernier, Icardi a toujours du mal à trouver sa place dans l’effectif parisien, où il est derrière Messi, Mbappé, Neymar ou Di Maria. Concernant le milieu brésilien, la donne est différente. Pas inscrit dans la liste de la Ligue des Champions, Rafinha ne ramasse que les miettes après les trêves internationales. Mais c’est tout puisque l’ancien du Barça ne profite pas vraiment des occasions pour se montrer à son avantage, lui qui n’a toujours pas marqué avec Paris en 39 matchs…

Les doublures du PSG sont rarement au niveau



Le succès laborieux face à Angers, sans les stars, vendredi, a révélé une nouvelle fois le déficit de solutions qualitatives venues du banc du PSG. https://t.co/lRHywdsLn9 pic.twitter.com/hAs5pqAw7s — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 16, 2021

D’autres joueurs parisiens peinent aussi à faire douter Pochettino. En défense, Diallo a raté une belle opportunité face à Angers. Aligné dans le couloir gauche, le défenseur n’a pas brillé. Par conséquent, il va retrouver le banc, vu qu’avec le retour de Bernat et la montée en puissance de Nuno Mendes, le joueur de 25 ans aura moins sa chance. Dans l’axe aussi, avec le possible retour de Ramos. À droite, Dagba ne fait pas le poids face à la recrue Hakimi. Comme Draxler en attaque. Prolongé jusqu’en 2024 par la direction du PSG l’été dernier, l'international allemand ne joue presque plus. Et même s’il a été un peu décisif, avec deux buts et une passe décisive en L1 cette saison, Draxler n’est pas près de bousculer la hiérarchie en place. Ce qui n’est pas vraiment bon signe pour Pochettino. Car hormis au poste de gardien, où Navas et Donnarumma vont se faire la guerre toute la saison, l’entraîneur argentin n’a pas trop de concurrences à gérer.