Le PSG multiplie son salaire par 5, il n'a pas hésité

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va, sauf rebondissement, annoncer l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en début de semaine prochaine. Un sacré coup pour le club de la capitale, qui a su trouver les arguments pour convaincre le Géorgien du Napoli.

Le Paris Saint-Germain veut animer le marché des transferts cet hiver. L'idée du club de la capitale est notamment de se renforcer en attaque. Et sauf surprise de dernière minute, Bradley Barcola va voir débarquer dans les prochaines heures un sacré concurrent, en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier du Napoli veut quitter l'Italie et a été séduit par le discours des champions de France. Il faut dire que le club transalpin a tardé à lui offrir un nouveau contrat, lui qui touche moins de 2 millions d'euros par saison à Naples. Et si la formation d'Antonio Conte a récemment proposé près de 6 millions d'euros tout compris au Géorgien pour prolonger, le PSG donne bien plus.

Kvaratskhelia, Naples n'a rien pu faire face à l'offre du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Selon les informations de Calcio Mercato, le Paris Saint-Germain versera en effet 10 millions d'euros bonus compris à Khvicha Kvaratskhelia. De quoi forcément faire la différence pour un joueur qui fait partie des meilleurs du monde à son poste. Les regrets sont en tout cas nombreux pour le Napoli et Antonio Conte. Mais Kvaratskhelia est motivé à l'idée de se lancer un nouveau défi au PSG. Luis Enrique le veut depuis de nombreux mois pour apporter encore un peu plus de concurrence et de diversité à son système offensif. Depuis quelques semaines, Paris déplore la différence d'impact entre son côté droit et son côté gauche, composé (souvent) de Nuno Mendes et Bradley Barcola. Pas mal de choses devraient donc changer à Paris. Malheur à ceux qui ne donnent pas satisfaction à Luis Enrique.