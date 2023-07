Le PSG mis KO par Benzema et l’Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il n'y a pas que le Real Madrid qui a été choqué par le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite. Le PSG en subit les conséquences, puisque Kylian Mbappé a immédiatement réagi à ce transfert en lançant les grandes manoeuvres.

Il y a un transfert qu’aucun journaliste, informateur, insider ou compte spécialisé n’a vu venir cet été. C’est celui de Karim Benzema qui a décidé de rejoindre Al-Ittihad alors qu’une prolongation lui tendait les bras au Real Madrid. Malgré une saison plus compliquée, KB9 était toujours considéré comme une légende vivante et un joueur amené à être prolongé en raison de son Ballon d’Or 2022 et de sa Ligue des Champions remportée la même année. Mais il n’en a rien été, et l’ancien Lyonnais a pris la poudre d’escampette pour signer un contrat en or massif avec le nouvel Eldorado du football, l’Arabie Saoudite.

Une décision qui a donc surpris tout le monde, y compris le Real Madrid qui est dépourvu d’attaquant de pointe de statut international, ce qui est extrêmement rare à la Casa Blanca. Mais cela a aussi surpris Kylian Mbappé, qui selon Marca était persuadé que Karim Benzema allait continuer l’aventure dans la capitale espagnole. C’est aussi pour cela qu’il comptait bien continuer tranquillement avec le Paris SG sans forcément mettre le feu. Mais selon le journal espagnol, le départ de KB9 a libéré une opportunité que Mbappé ne comptait pas laisser passer, et cela explique son soudain courrier au PSG qui a tout déclenché.

Mbappé a surpris le PSG

La volonté finale est bien de forcer le PSG à le vendre cet été pour arriver en tant que sauveur de l’attaque du Real Madrid. Le scénario prend en tout cas forme, puisque sans prolongation signée lors de ce mois de juillet, Nasser Al-Khelaïfi a prévu de mettre en vente son joueur, qu’il ne veut surtout pas voir partir libre en fin de saison prochaine. Ce changement de comportement de Mbappé a en tout cas surpris les dirigeants parisiens, pour qui il n’y avait aucune inquiétude à avoir pendant cette intersaison, et avec qui les discussions pour une prolongation ou une activation de la saison en plus étaient en bonne voie. Tout s’est donc subitement écroulé en raison de l’offre en or de l’Arabie Saoudite pour Karim Benzema et l’effet ricochet provoque d’énormes vagues au sein du club parisien cet été.