Le PSG menacé, Xavi Simons reçoit une offre en or

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Actuellement prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons réalise une belle saison avec 9 buts et 13 passes décisives en Allemagne. Des prestations qui attirent les convoitises à l’approche du mercato.

Auteur d’une excellente saison au PSV Eindhoven en 2022-2023, Xavi Simons confirme dans un championnat plus huppé en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig. Prêté par le Paris Saint-Germain, l’international néerlandais bénéficie d’un temps de jeu important et continue de se développer, une aubaine pour Luis Enrique qui va récupérer un joueur de très haut niveau en juin prochain. L’entraîneur espagnol compte sur Xavi Simons pour occuper un rôle important la saison prochaine, à condition toutefois que le PSG résiste aux sollicitations dont l’ancienne pépite du FC Barcelone va faire l’objet. Car les belles saisons de Xavi Simons au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig ont attiré la convoitise de nombreux clubs européens, notamment en Premier League.

Le PSG ne veut même pas discuter

PSG : Bernardo Silva vs Xavi Simons, Luis Campos est fou ! https://t.co/h3KxuXfP5l — Foot01.com (@Foot01_com) March 14, 2024

The Daily Express nous apprend par exemple que Mikel Arteta a identifié Xavi Simons comme l’une de ses options prioritaires dans l’optique du mercato estival afin de renforcer son secteur offensif à Arsenal. Une offre en or pour le meneur de jeu de Leipzig, qui pourrait rejoindre une équipe en constante progression depuis plusieurs années dans le meilleur championnat au monde avec un entraîneur aux idées de jeu clairement définies. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré sur la valorisation de Xavi Simons et sur le montant d’un potentiel transfert mais pour le Paris Saint-Germain, il n’est de toute façon pas question de négocier. Luis Enrique a été clair avec sa direction, il veut pouvoir compter sur l’international néerlandais de 21 ans la saison prochaine. Reste maintenant à voir quels seront les arguments d’Arsenal sur le plan financier et si les Gunners parviendront à convaincre le joueur qu’il a plutôt intérêt à rejoindre Londres, plutôt que de revenir au PSG.