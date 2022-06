Le PSG menace Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le dossier Neymar est en train de prendre une ampleur considérable, car le forcing de Nasser Al-Khelaïfi pour le faire quitter le PSG est beaucoup plus intense que prévu.

Le dirigeant qatari a envie de faire passer le message que ses déclarations de la semaine passée sur la fin du « bling-bling » à Paris n’étaient pas que des belles paroles. Après un entretien avec le père de Neymar, pour évoquer les contours d’une séparation sur le plan financier, le président du Paris SG en a profité pour dire de vive voix les reproches qu’il pouvait faire au Brésilien. Sa vie extra-sportive très agitée ne l’aide pas à maintenir un niveau de performance élevé, pas plus que son poids. Selon Mundo Deportivo, Al-Khelaïfi aurait ainsi expliqué aux proches de Neymar que le numéro 10 parisien avait fait toute la saison passée avec en moyenne 4 kilos de plus que son poids de forme.

Neymar sur le banc, ou loin du PSG !

A l’heure où les footballeurs sont surveillés quasiment au gramme près, l’ancien barcelonais s’est retrouvé quasiment tout le temps dans le rouge, malgré des efforts pour essayer de revenir affuté en fin de saison. Des écarts qui ne seront plus acceptés désormais avec Luis Campos et probablement Christophe Galtier, autorisés à mettre Neymar sur le banc de touche autant de fois qu'il le faudra si cela peut lui permettre de se reconcentrer sur le football... ou le faire partir. Autant dire que son retour, attendu lundi au Camp des Loges, sera surveillé de près. Mais il ne faut pas s’attendre à voir Neymar vider son casier dès les premiers jours de juillet, malgré ces menaces de voir son statut être totalement bouleversé. En effet, son départ semble quasiment impossible tant que le joueur ne l’aura pas décidé. Avec son contrat énorme, Neymar est quasiment inamovible. Journaliste très bien informé sur l’actualité de l’ancien prodige de Santos, puisqu’il avait été le premier à annoncer son arrivé au PSG en 2017, Marcelo Bechler a fait le point sur la situation du meneur de jeu.

Si Neymar a bien compris que le PSG était ouvert à un transfert, lui estime que le club de la capitale compte encore sur lui pour les années à venir. Le Brésilien ne s’estime pas poussé vers la sortie si brutalement que ça, et est persuadé de pouvoir encore une fois inverser la tendance auprès des observateurs et des supporters. Néanmoins, comme l’explique Marcelo Bechler, Neymar est persuadé qu’il est le seul maitre à bord concernant son avenir, et qu’il peut très bien prendre tout son temps et continuer la saison avec le Paris SG sans que personne n’y trouve à redire. Cela reste à voir, car le PSG est de plus en plus ouvert à un transfert. Et si Chelsea, dont Thomas Tuchel, Thiago Silva et le propriétaire Toddd Boehly sont sur le coup, venait à passer la vitesse supérieure en vue de l’achat de Neymar, alors les dirigeants parisiens pourraient bien faire comprendre qu’il est l’heure pour Neymar de faire ses bagages. Et cela un peu moins subtilement que jusqu’à présent.