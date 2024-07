Le PSG meilleur sans Mbappé, il prend le pari

Dans : PSG.

Même s'il a été moins performant ces derniers mois, Kylian Mbappé laissera un vide au PSG. Le club parisien devra faire sans un buteur à 44 réalisations la saison dernière. Mais, Walid Acherchour estime que le PSG peut se réinventer sans Mbappé.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Une célèbre expression que le PSG craint de bien connaître cette saison sans Kylian Mbappé. Le buteur s'en est allé au Real Madrid après avoir réalisé sa meilleure saison sur le plan comptable : 44 buts toutes compétitions confondues. Les Parisiens n'ont aucun joueur capable de faire aussi bien. Derrière Mbappé, Gonçalo Ramos était le deuxième buteur du PSG avec 14 buts seulement toutes compétitions confondues. Randal Kolo Muani n'a mis que 9 buts, Ousmane Dembélé uniquement 5 ! Pas sûr non plus que les recrues visées au mercato soient à la hauteur : Victor Osimhen et Viktor Gyokeres notamment.

Un meilleur collectif parisien sans Mbappé ?

De quoi faire planer la menace d'une saison 2024-2025 ratée pour le PSG sans Mbappé. Dans l'After Foot, Kévin Diaz a rappelé l'exemple des saisons 2016-2017 et 2020-2021. La première était survenue après le départ de Zlatan Ibrahimovic et le PSG avait lâché le titre à Monaco. Même chose pour la seconde avec un titre pour le LOSC juste après le départ d'Edinson Cavani. Jamais deux sans trois pour le PSG ? Walid Acherchour s'est voulu plus rassurant que son interlocuteur. Pour lui, le PSG peut tirer profit du départ de Mbappé dans l'animation collective.

« Oui, ils peuvent être meilleurs. Le PSG a déjà perdu pas mal de joueurs dans son histoire récente. Je pense à Zlatan Ibrahimovic, à Neymar, à Edinson Cavani, à Thiago Silva, à Marco Verratti. […] Je dis juste, encore une fois, c’est quoi être meilleurs ? Le PSG cette année et l’année dernière, ils ont eu Kylian Mbappé et ils n’ont jamais gagné la Ligue des champions. Donc oui, la perte de Kylian Mbappé se fera ressentir en terme de buts. Aujourd’hui, tu ne retrouveras jamais sur le marché un ailier qui te mettra 40 buts. Maintenant, tu peux retrouver un ailier qui peut être un peu plus connecté, qui va un peu plus défendre, qui correspondra plus à Luis Enrique. C’est le sens de l’histoire. Pogba a bien quitté la Juve, Zidane aussi. Ronaldo, quand il est parti, on nous avait dit « comment le Real va faire ? ». Ils ont joué pour Benzema et il a mis ses buts. On aura une nouvelle tactique et le PSG pourra se remettre du départ de Kylian Mbappé », a t-il développé sur RMC. Tout dépendra quand même de Luis Enrique, lequel avait montré ses limites avec l'Espagne quand la Roja manquait d'attaquants fiables.