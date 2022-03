Le PSG méconnaissable, un problème d'attitude ?

Dans : PSG.

Samedi soir, le PSG s’est incliné face à l’OGC Nice quelques jours seulement avant son huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain a préparé de la pire des manières son rendez-vous contre le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions en s’inclinant sur la pelouse de l’OGC Nice samedi soir (1-0). Au-delà du résultat brut, c’est de nouveau l’attitude des joueurs du PSG qui a dérangé les supporters parisiens ainsi que les observateurs. Au micro de France Bleu Paris, le consultant Eric Rabesandratana n’a pas été tendre avec les coéquipiers de Neymar et de Lionel Messi. Pour l’ancien joueur du PSG, il est totalement anormal que les joueurs du PSG répètent à ce point les prestations médiocres en Ligue 1 depuis le début de la saison.

L'attitudes des joueurs du PSG énerve

« Ce n’est pas inquiétant, mais ce qui est énervant et frustrant, c’est cette répétition de matches avec très peu de démonstrations offensives. Quand on voit les joueurs sur le terrain, l’effectif parisien, on devrait avoir du rêve, des démonstrations tous les week-ends. Le problème, c’est que cela se répète trop souvent (les mauvais matches). Cette année, c’est la première fois que je prends aussi peu de plaisir à regarder les matches du PSG tellement le spectacle est navrant. Ça devrait être le contraire. Le problème, c’est que psychologiquement, les joueurs ne sont pas à fond. Il y a vraiment une attitude désespérante alors que l’on attend beaucoup mieux. Ça a été encore le cas samedi soir » a analysé le consultant de France Bleu Paris, totalement dépité par la prestation livrée par le Paris Saint-Germain samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice. De toute évidence, c’est un tout autre PSG qu’il faudra voir face au Real Madrid cette semaine pour espérer une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions.